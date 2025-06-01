Мэр Екатеринбурга готовит отставку главы крупного района: инсайд с совещания

Глава Верх-Исетского района Екатеринбурга Морозов оказался на грани увольнения

02 июня 2025 в 07:00 Размер текста - 17 +

Андрея Морозова (на фото — справа) может сменить Алексей Бубнов (слева) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глава Екатеринбурга Алексей Орлов готовит отставку главы Верх-Исетского района Андрея Морозова, рассказали URA.RU участники совещания по уборке города 30 мая. На нем мэр устроил разнос подчиненным. «Морозову досталось особенно. Видимо, будет увольнение», — констатировал один из собеседников. «Да, все будто бы к этому и идет», — подтвердил корреспонденту другой свидетель. Сам Орлов при этом высказался сдержанно. «Я не могу сказать, что готовлю [кадровое решение]. Если [Морозов] сделает правильные выводы и исправит работу, будет работать, нет — буду принимать меры более жесткие. Потому что меня не устраивает работа, в этом году ни в какие ворота», — сказал он URA.RU. Ранее URA.RU со ссылкой на источники сообщало, что в случае отставки Морозова Верх-Исетский район может возглавить вице-мэр Алексей Бубнов. Он сейчас в длительном отпуске, из которого уже не выйдет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов готовит отставку главы Верх-Исетского района Андрея Морозова, рассказали URA.RU участники совещания по уборке города 30 мая. На нем мэр устроил разнос подчиненным. «Морозову досталось особенно. Видимо, будет увольнение», — констатировал один из собеседников. «Да, все будто бы к этому и идет», — подтвердил корреспонденту другой свидетель. Сам Орлов при этом высказался сдержанно. «Я не могу сказать, что готовлю [кадровое решение]. Если [Морозов] сделает правильные выводы и исправит работу, будет работать, нет — буду принимать меры более жесткие. Потому что меня не устраивает работа, в этом году ни в какие ворота», — сказал он URA.RU. Ранее URA.RU со ссылкой на источники сообщало, что в случае отставки Морозова Верх-Исетский район может возглавить вице-мэр Алексей Бубнов. Он сейчас в длительном отпуске, из которого уже не выйдет.