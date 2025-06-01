01 июня 2025

Мэр Екатеринбурга готовит отставку главы крупного района: инсайд с совещания

Глава Верх-Исетского района Екатеринбурга Морозов оказался на грани увольнения
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Орлов объезжает объекты благоустройства и ремонта. Екатеринбург, орлов алексей, морозов андрей, бубнов алексей
Андрея Морозова (на фото — справа) может сменить Алексей Бубнов (слева) Фото:

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов готовит отставку главы Верх-Исетского района Андрея Морозова, рассказали URA.RU участники совещания по уборке города 30 мая. На нем мэр устроил разнос подчиненным.

«Морозову досталось особенно. Видимо, будет увольнение», — констатировал один из собеседников. «Да, все будто бы к этому и идет», — подтвердил корреспонденту другой свидетель.

Сам Орлов при этом высказался сдержанно. «Я не могу сказать, что готовлю [кадровое решение]. Если [Морозов] сделает правильные выводы и исправит работу, будет работать, нет — буду принимать меры более жесткие. Потому что меня не устраивает работа, в этом году ни в какие ворота», — сказал он URA.RU.

Ранее URA.RU со ссылкой на источники сообщало, что в случае отставки Морозова Верх-Исетский район может возглавить вице-мэр Алексей Бубнов. Он сейчас в длительном отпуске, из которого уже не выйдет.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Екатеринбурга Алексей Орлов готовит отставку главы Верх-Исетского района Андрея Морозова, рассказали URA.RU участники совещания по уборке города 30 мая. На нем мэр устроил разнос подчиненным. «Морозову досталось особенно. Видимо, будет увольнение», — констатировал один из собеседников. «Да, все будто бы к этому и идет», — подтвердил корреспонденту другой свидетель. Сам Орлов при этом высказался сдержанно. «Я не могу сказать, что готовлю [кадровое решение]. Если [Морозов] сделает правильные выводы и исправит работу, будет работать, нет — буду принимать меры более жесткие. Потому что меня не устраивает работа, в этом году ни в какие ворота», — сказал он URA.RU. Ранее URA.RU со ссылкой на источники сообщало, что в случае отставки Морозова Верх-Исетский район может возглавить вице-мэр Алексей Бубнов. Он сейчас в длительном отпуске, из которого уже не выйдет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...