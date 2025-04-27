Уходящему со скандалом вице-мэру Екатеринбурга предложен высокий пост

Алексей Бубнов рассматривается на должность главы района Екатеринбурга

28 апреля 2025 в 09:10 Размер текста - 17 +

Вице-мэром Алексей Бубнов был с 2018 года Фото: Илья Московец © URA.RU Замглавы Екатеринбурга Алексей Бубнов, на днях согласившийся покинуть должность, может возглавить один из районов. По данным URA.RU, такое предложение ему озвучил мэр Алексей Орлов. Один источник агентства сказал, что речь идет про Верх-Исетский район. Префекту Андрею Морозову регулярно прочат отставку последние несколько лет. «Его цель — доработать до пенсии», — говорит собеседник. Другой источник выдвинул версию, что Бубнов может возглавить Чкаловский район. Известно, что действующий глава — Евгений Шипицын — хочет участвовать в выборах в заксобрание в 2026 году. «У Бубнова при этом могут быть предложения, не связанные с муниципальной службой. Так что окончательных решений пока нет. Бубнов раздумывает», — уточнил один из источников. Сам Алексей Бубнов на вопрос корреспондента в мессенджере пока не ответил. Новость по теме «Это жизнь»: глава Екатеринбурга прокомментировал скандальную отставку вице-мэра 16 апреля на встрече со СМИ врио губернатора Денис Паслер заявил, что ему не нравится качество уборки в столице. Днем 18-го Орлов заявил URA.RU, что курировавший это направление Бубнов уходит, его должность ликвидируют, а функционал перераспределят между двумя другими вице-мэрами — Рустамом Галямовым (займется благоустройством общественных пространств — в дополнение к транспорту и строительству) и Владимиром Гейко (займется уборкой — в дополнение к ЖКХ и экологии). Мэр рассказывал агентству, что решение по Бубнову зрело давно. Общаться с Бубновым 18 апреля он не захотел, поручив оформить его увольнение подчиненным. Бубнову передали, что «решение принято и обсуждать его не нужно», а также предложили денежную компенсацию и варианты трудоустройства, рассказывал URA.RU источник. Но подписывать бумаги Бубнов не стал. А утром 21 апреля как ни в чем не бывало пришел на работу и даже собрал совещание. Случился мега-скандал, такого в муниципальной власти еще не было. Вернувшись из Москвы 23 апреля, Орлов позвал к Бубнову себе. По итогам встречи стало известно, что Бубнов согласился уйти, но перед этим отдохнет 70 дней, которые не отгулял. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Замглавы Екатеринбурга Алексей Бубнов, на днях согласившийся покинуть должность, может возглавить один из районов. По данным URA.RU, такое предложение ему озвучил мэр Алексей Орлов. Один источник агентства сказал, что речь идет про Верх-Исетский район. Префекту Андрею Морозову регулярно прочат отставку последние несколько лет. «Его цель — доработать до пенсии», — говорит собеседник. Другой источник выдвинул версию, что Бубнов может возглавить Чкаловский район. Известно, что действующий глава — Евгений Шипицын — хочет участвовать в выборах в заксобрание в 2026 году. «У Бубнова при этом могут быть предложения, не связанные с муниципальной службой. Так что окончательных решений пока нет. Бубнов раздумывает», — уточнил один из источников. Сам Алексей Бубнов на вопрос корреспондента в мессенджере пока не ответил. 16 апреля на встрече со СМИ врио губернатора Денис Паслер заявил, что ему не нравится качество уборки в столице. Днем 18-го Орлов заявил URA.RU, что курировавший это направление Бубнов уходит, его должность ликвидируют, а функционал перераспределят между двумя другими вице-мэрами — Рустамом Галямовым (займется благоустройством общественных пространств — в дополнение к транспорту и строительству) и Владимиром Гейко (займется уборкой — в дополнение к ЖКХ и экологии). Мэр рассказывал агентству, что решение по Бубнову зрело давно. Общаться с Бубновым 18 апреля он не захотел, поручив оформить его увольнение подчиненным. Бубнову передали, что «решение принято и обсуждать его не нужно», а также предложили денежную компенсацию и варианты трудоустройства, рассказывал URA.RU источник. Но подписывать бумаги Бубнов не стал. А утром 21 апреля как ни в чем не бывало пришел на работу и даже собрал совещание. Случился мега-скандал, такого в муниципальной власти еще не было. Вернувшись из Москвы 23 апреля, Орлов позвал к Бубнову себе. По итогам встречи стало известно, что Бубнов согласился уйти, но перед этим отдохнет 70 дней, которые не отгулял.