На «Госуслугах» может появиться новая кнопка для ЧС

В Госдуму вносится законопроект, согласно которому на портале «Госуслуг» появится кнопка безопасности для помощи в экстренных ситуациях. Об этом говорится в документе, автором которого является первый зампред комитета нижней палаты парламента по контролю Дмитрий Гусев.
«Законопроект определяет правовые основы вызова экстренных служб с использованием портала „Госуслуг“ посредством системы „кнопка безопасности“, — передает РИА Новости со ссылкой на законопроект. Главная цель нововведения — сделать жизнь граждан безопаснее. Согласно проекту, кнопка на „Госуслугах“ будет интегрирована в систему вызова служб по номеру „112“, указано в документе.
Россияне чаще всего обращаются к «Госуслугам» для записи к врачу, получения выплаты единого пособия и выписки из трудовой книжки. Развитие портала помогает расширить перечень сервисов для жителей страны.
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