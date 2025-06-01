01 июня 2025

На «Госуслугах» может появиться новая кнопка для ЧС

© Служба новостей «URA.RU»
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Портал поможет обеспечить безопасность граждан
Портал поможет обеспечить безопасность граждан Фото:

В Госдуму вносится законопроект, согласно которому на портале «Госуслуг» появится кнопка безопасности для помощи в экстренных ситуациях. Об этом говорится в документе, автором которого является первый зампред комитета нижней палаты парламента по контролю Дмитрий Гусев.

«Законопроект определяет правовые основы вызова экстренных служб с использованием портала „Госуслуг“ посредством системы „кнопка безопасности“, — передает РИА Новости со ссылкой на законопроект. Главная цель нововведения — сделать жизнь граждан безопаснее. Согласно проекту, кнопка на „Госуслугах“ будет интегрирована в систему вызова служб по номеру „112“, указано в документе.

Россияне чаще всего обращаются к «Госуслугам» для записи к врачу, получения выплаты единого пособия и выписки из трудовой книжки. Развитие портала помогает расширить перечень сервисов для жителей страны.

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В Госдуму вносится законопроект, согласно которому на портале «Госуслуг» появится кнопка безопасности для помощи в экстренных ситуациях. Об этом говорится в документе, автором которого является первый зампред комитета нижней палаты парламента по контролю Дмитрий Гусев. «Законопроект определяет правовые основы вызова экстренных служб с использованием портала „Госуслуг“ посредством системы „кнопка безопасности“, — передает РИА Новости со ссылкой на законопроект. Главная цель нововведения — сделать жизнь граждан безопаснее. Согласно проекту, кнопка на „Госуслугах“ будет интегрирована в систему вызова служб по номеру „112“, указано в документе. Россияне чаще всего обращаются к «Госуслугам» для записи к врачу, получения выплаты единого пособия и выписки из трудовой книжки. Развитие портала помогает расширить перечень сервисов для жителей страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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