Главный танковый завод РФ ищет новое имя для боевой машины поддержки танков

«Уралвагонзавод» объявил о планах переименовать боевую машину поддержки танков «Терминатор». Новое название выберут путем народного голосования, а официальное представление состоится на форуме «Армия-2025». Об этом сообщается в соцсетях главного танкового завода РФ во «ВКонтакте».
«Боевая машина поддержки танков (БМПТ) производства Концерна „Уралвагонзавод“ успешно доказала свою успешность при применении в условиях боевых действий, а ее характеристики не только подтвердились, но даже превзошли ожидания предприятия. БМПТ обладает огромной огневой мощью и высокой степенью защищенности. Однако многие военные и эксперты считают название „Терминатор“ (отсылка к голливудскому фильму) неуместным для российской боевой техники», — говорится в сообщении завода.
1 июня «Уралвагонзавод» совместно с телеканалом «Звезда» запустили сбор предложений по новому названию для боевой машины «Терминатор». Варианты можно предлагать в программе «Военная приемка». Итоговое название выберут путем голосования в telegram-канале предприятия. Результаты объявят на форуме «Армия-2025», после чего имя официально зарегистрируют.
Боевая бронированная гусеничная машина «Терминатор» создана на базе танка Т-90. Она борется с пехотой, вертолетами и легкобронированной техникой, представляющей угрозу для танков. БМПТ вооружена двумя автоматическими пушками калибра 30 мм, крупнокалиберным пулеметом, а также противотанковым комплексом «Атака-Т». URA.RU уже публиковало кадры, демонстрирующие мощь «Терминаторов». На вооружении российских войск «Терминаторы» состоят с 2018 года и не имеют аналогов на Западе.
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