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07 мая 2018
09:37  07 мая 2018 0

Минобороны показало огневую мощь уральских «Терминаторов». ВИДЕО

Фестиваль
Боевые машины отличаются маневренностьюФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Минобороны России продемонстрировало возможности боевых машин поддержки танков (БМПТ) «Терминатор». На официальной странице ведомства в Facebook опубликовали видеозапись, на которой БМПТ выполняют различные маневры, а также ведут огонь по условному противнику.

«БМПТ „Терминатор“ предназначена для ведения маневренных боевых действий в составе танковых и мотострелковых подразделений в качестве многоцелевого боевого средства в условиях применения ядерного оружия и других видов оружия массового поражения», — написали на странице Минобороны в Facebook. Отмечается, что боевая машина вооружена двумя спаренными 30-мм автоматическими пушками 2А42, двумя курсовыми автоматическими гранатометами АГ-17Д, четырьмя противотанковыми управляемыми ракетами «Атака» и 7,62-мм пулеметом ПКТМ.

Ранее «URA.RU» сообщало, что первые БМПТ «Терминаторы», разработанные и изготовленные на «Уралвагонзаводе», поступили в российские войска. Эти машины представляют собой новый класс бронетехники, созданный на базе основного танка Т-72. Основная задача этих машин на поле боя — поддержка танков и борьба с пехотой. Эти машины могут использоваться в контртеррористических и противопартизанских операциях, что подтвердили боевые действия в Сирии. Уральские «Терминаторы» можно будет увидеть на параде Победы 9 мая 2018 года на Красной площади.

Иван Шестак
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