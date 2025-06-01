Стало известно имя хэдлайнера фестиваля «Лето в Тобольском Кремле»

На традиционный музыкальный фестиваль «Лето в Тобольском Кремле» среди главных музыкантов выступит известный рэпер МОТ вместе с тюменским филармоническим оркестром местной филармонии. Об этом заявили на пресс-конференции, посвященной грядущему мероприятию.
«На фестивале среди хэдлайнеров мероприятия выступит рэпер МОТ. Он впервые выступит совместно с симфоническим оркестром. Руководить коллективом будет Юрий Медяник», — передают организаторы.
Этим летом в Тобольске состоится еще одно крупное музыкальное мероприятие — «Абалак Рок Фест» — первый в Тобольске фестиваль рок-музыки. Среди хэдлайнеров заявлены группы ADDicted!, Sellout и «СЛОТ». А 10 августа в Тюмени состоится фестиваль Random Fest с участием известных рэперов OG Buda, MAYOT и других.
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