01 июня 2025
31 мая 2025

Стало известно имя хэдлайнера фестиваля «Лето в Тобольском Кремле»

Рэпер МОТ выступит с филармоническим оркестром на фестивале в Тобольске
© Служба новостей «URA.RU»
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Рэппер впервые выступит совместно с оркестром
Рэппер впервые выступит совместно с оркестром Фото:

На традиционный музыкальный фестиваль «Лето в Тобольском Кремле» среди главных музыкантов выступит известный рэпер МОТ вместе с тюменским филармоническим оркестром местной филармонии. Об этом заявили на пресс-конференции, посвященной грядущему мероприятию.

«На фестивале среди хэдлайнеров мероприятия выступит рэпер МОТ. Он впервые выступит совместно с симфоническим оркестром. Руководить коллективом будет Юрий Медяник», — передают организаторы.

Этим летом в Тобольске состоится еще одно крупное музыкальное мероприятие — «Абалак Рок Фест» — первый в Тобольске фестиваль рок-музыки. Среди хэдлайнеров заявлены группы ADDicted!, Sellout и «СЛОТ». А 10 августа в Тюмени состоится фестиваль Random Fest с участием известных рэперов OG Buda, MAYOT и других.

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На традиционный музыкальный фестиваль «Лето в Тобольском Кремле» среди главных музыкантов выступит известный рэпер МОТ вместе с тюменским филармоническим оркестром местной филармонии. Об этом заявили на пресс-конференции, посвященной грядущему мероприятию. «На фестивале среди хэдлайнеров мероприятия выступит рэпер МОТ. Он впервые выступит совместно с симфоническим оркестром. Руководить коллективом будет Юрий Медяник», — передают организаторы. Этим летом в Тобольске состоится еще одно крупное музыкальное мероприятие — «Абалак Рок Фест» — первый в Тобольске фестиваль рок-музыки. Среди хэдлайнеров заявлены группы ADDicted!, Sellout и «СЛОТ». А 10 августа в Тюмени состоится фестиваль Random Fest с участием известных рэперов OG Buda, MAYOT и других.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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