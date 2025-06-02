Белорусский дальнобойщик Антон Мацкевич, принимавший накануне участие в противодействии дронам, в Иркутской области, сообщил, что для предотвращения их взлета местные жители пытались сбивать беспилотники, находящиеся в кузове, камнями. Соответсвующее видео опубликовал местный политик Иван Комельков.
«Получилось так, что они (дроны — прим. URA.RU) находились в кузове. Мы бросали камни, чтобы они не взлетали», — рассказал Мацкевич Комелькову. Он добавил, что все находившиеся на парковке предпринимали попытки помешать работе дронов и не дать им вновь подняться в воздух.
Впервые в Сибири атака беспилотников была зафиксирована 1 июня на территории военного объекта, расположенного в поселке Средний Иркутской области. Источником запуска дронов выступила грузовая фура.
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