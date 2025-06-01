Продавцы возглавили список тюменских «охотников за головами»

Самыми востребованными специалистами в Тюменской области в начале июня стали продавцы — консультанты и менеджеры по продажам в различные компании. Таков результат анализа сайта рекрутингового агентства hh.ru.
"На 2 июня в сервисе зарегистрировано 1599 вакансий, связанных с торговлей и продажами в Тюмени. Между продавцами и специалистами по продажам спрос у работодателей распределился практически пополам", — гласят результаты анализа.
Самую высокую зарплату продавцу — консультанту предлагает компания, торгующая строительными материалами и товарами для ремонта. Верхний потолок в объявлении обозначен на уровне 90 тысяч рублей. Наибольший доход менеджер по продажам может получить в сфере недвижимости — работодатель предлагает до 150 тысяч рублей.
Анализ также показывает, что следующая в списке востребованных профессий отстает от менеджеров по продажам более, чем на 200 предложений. Эту строку в топе запросов работодателей занимают врачи.
В конце мая представители тюменских компаний отметили снижение дефицита на рынке труда. А самыми необычными вакансиями стали хинкальщик и сигнальщик.
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