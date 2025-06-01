01 июня 2025

Продавцы возглавили список тюменских «охотников за головами»

В Тюмени открыто почти 1600 вакансий продавцов и специалистов по продажам
© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюмени рекрутеры ищут почти 1600 продавцов и менеджеров по продажам
В Тюмени рекрутеры ищут почти 1600 продавцов и менеджеров по продажам Фото:

Самыми востребованными специалистами в Тюменской области в начале июня стали продавцы — консультанты и менеджеры по продажам в различные компании. Таков результат анализа сайта рекрутингового агентства hh.ru.

"На 2 июня в сервисе зарегистрировано 1599 вакансий, связанных с торговлей и продажами в Тюмени. Между продавцами и специалистами по продажам спрос у работодателей распределился практически пополам", — гласят результаты анализа. 

Самую высокую зарплату продавцу — консультанту предлагает компания, торгующая строительными материалами и товарами для ремонта. Верхний потолок в объявлении обозначен на уровне 90 тысяч рублей. Наибольший доход менеджер по продажам может получить в сфере недвижимости — работодатель предлагает до 150 тысяч рублей.

Анализ также показывает, что следующая в списке востребованных профессий отстает от менеджеров по продажам более, чем на 200 предложений. Эту строку в топе запросов работодателей занимают врачи. 

В конце мая представители тюменских компаний отметили снижение дефицита на рынке труда. А самыми необычными вакансиями стали хинкальщик и сигнальщик.

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Самыми востребованными специалистами в Тюменской области в начале июня стали продавцы — консультанты и менеджеры по продажам в различные компании. Таков результат анализа сайта рекрутингового агентства hh.ru. "На 2 июня в сервисе зарегистрировано 1599 вакансий, связанных с торговлей и продажами в Тюмени. Между продавцами и специалистами по продажам спрос у работодателей распределился практически пополам", — гласят результаты анализа.  Самую высокую зарплату продавцу — консультанту предлагает компания, торгующая строительными материалами и товарами для ремонта. Верхний потолок в объявлении обозначен на уровне 90 тысяч рублей. Наибольший доход менеджер по продажам может получить в сфере недвижимости — работодатель предлагает до 150 тысяч рублей. Анализ также показывает, что следующая в списке востребованных профессий отстает от менеджеров по продажам более, чем на 200 предложений. Эту строку в топе запросов работодателей занимают врачи.  В конце мая представители тюменских компаний отметили снижение дефицита на рынке труда. А самыми необычными вакансиями стали хинкальщик и сигнальщик.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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