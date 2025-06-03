«Чистая, с душой ребенка»: тяжелая судьба свердловчанки, которую пытали и довели до суицида

Свердловчанка, которую пытали и довели до суицида, была инвалидом и сиротой

03 июня 2025 в 14:31 Размер текста - 17 +

Карпинск простится с Настей 3 июня. Многие горожане оплакивают девушку Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Карпинске издевались над девушкой, она покончила с собой Анастасия Полякова, которая после пыток покончила с собой в Карпинске, была добрым человеком с тяжелой судьбой. У нее рано умерла мама, ее морила голодом бабушка, и она была инвалидом из-за психической болезни. О непростой жизни девушки URA.RU рассказали ее подруги, которые учились вместе с Настей в медицинском колледже. Мама у Насти умерла рано, а отцу дочь оказалась не нужна. Девочка жила с бабушкой, которая относилась к ребенку жестоко. «Она закрывала Настю в квартире без еды и воды, Настя лично мне писала об этом. Как-то она пыталась до 4 часов утра выйти из дома, даже в окно хотела выпрыгнуть, но я ее отговорила. Бабушка все деньги отбирала, Настя никогда не ходила в магазин, не могла себе купить покушать. А ведь уроки были с утра до вечера, а потом еще практика», — вспоминает одна из подруг. В итоге медицинский Анастасия бросила, поступила в другой колледж, но и там не доучилась. Немного повзрослев, она стала жить одна в квартире мамы. Получала пособия по потере кормильца и по инвалидности, эти деньги и не давали умереть ей с голода. «У нее был психический диагноз, иногда поведение было как у маленького ребенка. Например, могла соскочить на паре, подбежать и показывать котиков в телефоне или вдруг засмеяться. Но у нее не было агрессии, она была очень добрым человеком, могла выслушать, поддержать, поговорить, она всем сопереживала. Чистая, наивная, с душой ребенка», — вспоминает подруга. Она тяжело переживает гибель Анастасии и считает, что ее оговорили. Пьяная компания, глумившаяся над Настей, заявляла, что та якобы пыталась соблазнить 12-летнего подростка. «Никто из наших знакомых не верит в это. Настя — скромный человек. Чтобы она свою грудь показывала и давала трогать — да никогда бы в жизни она такого не сделала!» — возмущена сокурсница. По ее словам, Настя была очень доверчивой, но после случившейся расправы резко замкнулась, боялась, что ее найдут и снова начнут издеваться. Говорят, в те дни она сильно плакала и повторяла: «Хочу к маме, хочу к маме». А спустя некоторое время девушку нашли мертвой. У Насти была непростая судьба, а конец жизни и вовсе оказался страшен Фото: соцсети Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Анастасия Полякова, которая после пыток покончила с собой в Карпинске, была добрым человеком с тяжелой судьбой. У нее рано умерла мама, ее морила голодом бабушка, и она была инвалидом из-за психической болезни. О непростой жизни девушки URA.RU рассказали ее подруги, которые учились вместе с Настей в медицинском колледже. Мама у Насти умерла рано, а отцу дочь оказалась не нужна. Девочка жила с бабушкой, которая относилась к ребенку жестоко. «Она закрывала Настю в квартире без еды и воды, Настя лично мне писала об этом. Как-то она пыталась до 4 часов утра выйти из дома, даже в окно хотела выпрыгнуть, но я ее отговорила. Бабушка все деньги отбирала, Настя никогда не ходила в магазин, не могла себе купить покушать. А ведь уроки были с утра до вечера, а потом еще практика», — вспоминает одна из подруг. В итоге медицинский Анастасия бросила, поступила в другой колледж, но и там не доучилась. Немного повзрослев, она стала жить одна в квартире мамы. Получала пособия по потере кормильца и по инвалидности, эти деньги и не давали умереть ей с голода. «У нее был психический диагноз, иногда поведение было как у маленького ребенка. Например, могла соскочить на паре, подбежать и показывать котиков в телефоне или вдруг засмеяться. Но у нее не было агрессии, она была очень добрым человеком, могла выслушать, поддержать, поговорить, она всем сопереживала. Чистая, наивная, с душой ребенка», — вспоминает подруга. Она тяжело переживает гибель Анастасии и считает, что ее оговорили. Пьяная компания, глумившаяся над Настей, заявляла, что та якобы пыталась соблазнить 12-летнего подростка. «Никто из наших знакомых не верит в это. Настя — скромный человек. Чтобы она свою грудь показывала и давала трогать — да никогда бы в жизни она такого не сделала!» — возмущена сокурсница. По ее словам, Настя была очень доверчивой, но после случившейся расправы резко замкнулась, боялась, что ее найдут и снова начнут издеваться. Говорят, в те дни она сильно плакала и повторяла: «Хочу к маме, хочу к маме». А спустя некоторое время девушку нашли мертвой.