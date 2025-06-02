В понедельник, 2 июня 2025 года, исполняется 70 лет со дня основания космодрома Байконур — первой и крупнейшей космической гавани на Земле. Именно отсюда человечество сделало свои первые шаги в космическое пространство: с этих стартовых площадок взлетел первый искусственный спутник Земли и отправился в полет Юрий Гагарин. За семь десятилетий с Байконура было осуществлено около 5 тысяч запусков ракет различного типа, из них около 3 тысяч — космического назначения. Подробнее об истории космодрома, ключевых моментах, а также о том, как отмечают юбилей — в материале URA.RU.
История космодрома Байконур: от военного полигона до легенды космонавтики
История Байконура началась в разгар холодной войны, когда СССР срочно требовался полигон для испытаний межконтинентальных баллистических ракет. 12 февраля 1955 года вышло постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР о создании Научно-исследовательского испытательного полигона №5 Министерства обороны СССР.
Для будущего космодрома искали место, отвечающее целому ряду требований: обширная малонаселенная территория, наличие железной дороги, источники пресной воды и удаленность от государственной границы. Рассматривались разные варианты: Марийская АССР, Дагестан, Астраханская область — но выбор пал на пустынный район Казахской ССР.
Это было непростое решение. Ведь строить предстояло в безлюдной степи, при экстремальных температурах — от +50°C летом до -40°C зимой. Первые строители жили в палатках, позже в землянках. Воду брали из Сыр-Дарьи. Но было огромное преимущество — близость к экватору. Линейная скорость вращения Земли на широте Байконура составляет 316–323 м/с, в то время как на широте Плесецка — всего 212 м/с. А это означает серьезную экономию топлива при запусках.
Официальной датой рождения космодрома считается 2 июня 1955 года. Именно в этот день директивой Генерального штаба была утверждена штатная структура полигона и создан его штаб.
Интересный факт: настоящий Байконур и космодром «Байконур» изначально находились в разных местах. Название «Байконур» (с казахского — «богатая долина») носил поселок в Карагандинской области, в 350 км от реального места строительства.
Для дезинформации западных разведок там даже были построены деревянные макеты стартовых площадок, а сам космодром строился близ железнодорожного разъезда Тюра-Там. После первого полета человека в космос в 1961 году, чтобы скрыть настоящее местоположение секретного объекта, в международные организации были переданы координаты временной стартовой позиции близ настоящего Байконура.
Так сложилось историческое недоразумение: космодром получил название Байконур. А в 1995 году и город Ленинск, административный центр космодрома, был переименован в Байконур.
Великие свершения и трагические страницы космодрома «Байконур»
За 70-летнюю историю космодром стал свидетелем величайших достижений человечества. Список исторических запусков открывает 15 мая 1957 года, когда с Байконура стартовала первая межконтинентальная баллистическая ракета Р-7. Правда, «первый блин вышел комом» — ракета пролетела всего 400 км, а затем случилась авария.
Но уже 4 октября 1957 года с космодрома был запущен первый искусственный спутник Земли, ознаменовавший начало космической эры. А 12 апреля 1961 года весь мир узнал имя Юрия Гагарина — первого человека, отправившегося в космос. Старт состоялся с площадки, которую теперь все знают как «Гагаринский старт».
Помимо этих знаковых событий, с Байконура были запущены:
- Первая женщина-космонавт Валентина Терешкова (16 июня 1963)
- Алексей Леонов, совершивший первый в мире выход человека в открытый космос (18 марта 1965)
- Орбитальные станции «Салют» и «Мир»
- Многоразовый космический корабль «Буран» (15 ноября 1988)
- Модуль «Заря» — первый элемент Международной космической станции (20 ноября 1998)
К сожалению, история космодрома знает и трагические страницы. 24 октября 1960 года при подготовке к запуску межконтинентальной баллистической ракеты Р-16 произошла катастрофа, унесшая жизни 78 человек, среди которых был главнокомандующий РВСН маршал Митрофан Неделин. С тех пор 24 октября в космонавтике считается днем траура, и в этот день запуски ракет не проводятся.
Байконур сегодня: международный космический порт
После распада СССР космодром Байконур оказался на территории независимого Казахстана. В 1994 году Россия заключила договор об аренде комплекса на 20 лет, а в 2004 году срок аренды продлили до 2050 года.
Байконур сегодня — это уникальный комплекс, включающий 9 стартовых комплексов с 15 пусковыми установками, из которых 5 остаются действующими. На космодроме работают 13 монтажно-испытательных корпусов, функционирует аэродром «Крайний», принимающий пассажирские и грузовые рейсы. Вся эта инфраструктура поддерживается в рабочем состоянии совместными усилиями России и Казахстана.
Сегодня космодром арендуется Россией у Казахстана за 115 миллионов долларов в год. Стоимость эксплуатации составляет около 9 миллиардов рублей ежегодно. На космодроме работают около 7 тысяч человек.
Как Байконур отмечает 70-летие
Праздничные мероприятия, посвященные юбилею космодрома, начались утром 2 июня 2025 года со встречи ветеранов и жителей города в парке имени первостроителя космодрома Георгия Шубникова. Участники возложили цветы к памятникам героям Великой Отечественной войны и первопроходцам космодрома.
Одним из центральных событий дня станет открытие уникального музея макетов ракетно-космической техники под открытым небом. В экспозиции будут представлены уменьшенные копии ракет-носителей, когда-либо стартовавших с Байконура, космический аппарат «Алмаз», спускаемый аппарат «Фотон-М 4» и другие экспонаты.
На торжественном собрании будут присутствовать руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Баканов, специальный представитель Президента Республики Казахстан Кайрат Нуртай, глава администрации города Константин Бусыгин. Во время церемонии состоится вручение наград заслуженным работникам космической отрасли и демонстрация фильма «Байконур — 70 лет на орбите».
Вечером на стадионе «Десятилетия» пройдет театрализованное шествие «Мы — байконурцы!». А также церемония присвоения звания «Почетный гражданин города».
Поздравления от первых лиц: Путин и Токаев
Президент России Владимир Путин в своем видеообращении, опубликованном на сайте Кремля, поздравил с юбилеем космодрома сотрудников, ветеранов и строителей Байконура, а также обратился к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.
«Создание Байконура, как и в целом реализация космической программы, — это настоящий подвиг, пример самоотверженности и героизма, — отметил российский лидер. — Спустя всего десять лет после окончания Великой Отечественной войны многонациональный советский народ, переживший страшную трагедию и огромные потери, смог не только поднять из руин разрушенные города и поселки, обеспечить мощный экономический, технологический рост, но и сделать гигантский шаг в будущее — приступить к реализации грандиозных, дерзновенных планов, прокладывая дорогу в космос, к звездам».
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также выступил с обращением по случаю 70-летия космодрома. «Мы испытываем особую гордость в связи с тем, что крупнейшая в мире космическая гавань расположена на казахской земле. Отсюда полетели в космос наши герои — Токтар Аубакиров, Талгат Мусабаев и Айдын Аимбетов. Наша страна выступает активным участником международного освоения космоса. Космодром „Байконур“ является ярким примером долгосрочного стратегического партнерства Казахстана и России, основанного на дружбе, добрососедстве и взаимной выгоде», — заявил Токаев.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.