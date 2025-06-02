США не согласны с политикой Украины в отношении России

Политолог Дудаков: США не согласны с политикой Украины в отношении России
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Звонок Рубио Лаврову показал, что США не согласны с политикой Украины в отношении России, считает политолог
Звонок Рубио Лаврову показал, что США не согласны с политикой Украины в отношении России, считает политолог Фото:

Звонок госсекретаря США Марко Рубио главе МИД России Сергею Лаврову, во время которого американский дипломат выразил соболезнования в связи с жертвами при ЧП с мостами в Курской и Брянской областях, говорит о том, что Вашингтон не согласен с политикой Киева в отношении Москвы. Об этом в беседе с URA.RU заявил политолог-американист Малек Дудаков.

«Американцы сразу подчеркнули, что не знали об атаках Украины на железные дороги и аэродромы. Рубио своими соболезнованиями показал, что Штаты не согласны с нынешней политикой Киева и европейских ястребов, которые стоят за украинской властью», — комментирует эксперт.

Если президент США Дональд Трамп и его соратники начнут публично и жестко критиковать главу Украины Владимира Зеленского, значит, у американской стороны все-таки заканчивается терпение и появляется понимание, кто именно настроен на срыв переговорного процесса, рассуждает Дудаков. При этом по неофициальным каналам давление Вашингтона на Киев начнет усиливаться уже сейчас, считает он.

В ночь на 1 июня в Брянской области рухнул автомобильный мост прямо на пассажирский поезд. В результате пострадали более 70 человек, из них 44 были госпитализированы. Этой же ночью подорвался мост в Курской области, в результате чего произошел сход тепловоза и трех порожних вагонов грузового поезда.

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Звонок госсекретаря США Марко Рубио главе МИД России Сергею Лаврову, во время которого американский дипломат выразил соболезнования в связи с жертвами при ЧП с мостами в Курской и Брянской областях, говорит о том, что Вашингтон не согласен с политикой Киева в отношении Москвы. Об этом в беседе с URA.RU заявил политолог-американист Малек Дудаков. «Американцы сразу подчеркнули, что не знали об атаках Украины на железные дороги и аэродромы. Рубио своими соболезнованиями показал, что Штаты не согласны с нынешней политикой Киева и европейских ястребов, которые стоят за украинской властью», — комментирует эксперт. Если президент США Дональд Трамп и его соратники начнут публично и жестко критиковать главу Украины Владимира Зеленского, значит, у американской стороны все-таки заканчивается терпение и появляется понимание, кто именно настроен на срыв переговорного процесса, рассуждает Дудаков. При этом по неофициальным каналам давление Вашингтона на Киев начнет усиливаться уже сейчас, считает он. В ночь на 1 июня в Брянской области рухнул автомобильный мост прямо на пассажирский поезд. В результате пострадали более 70 человек, из них 44 были госпитализированы. Этой же ночью подорвался мост в Курской области, в результате чего произошел сход тепловоза и трех порожних вагонов грузового поезда.
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