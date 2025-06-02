Shaman представит свою песню для «Интервидения» на премии «Муз-ТВ»

Заслуженный артист РФ Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) представит песню, подготовленную для участия в международном музыкальном конкурсе «Интервидение», в рамках церемонии вручения премии телеканала «Муз-ТВ». Об этом сообщила пресс-служба конкурса в соцсетях.
«Певец Shaman представит песню для конкурса „Интервидение-2025“ уже 7 июня! Премьера состоится в эту субботу эксклюзивно на сцене юбилейной Премии „Муз-ТВ 2025“, — передает telegram-канал „Интервидения“. Там добавили, что конкурсная песня будет представлена публике впервые.
Shaman готовит эффектное шоу с масштабными визуальными решениями и неожиданным сценическим образом. Сообщается, что над музыкальной композицией работал не только сам артист, но и одна из ведущих фигур российского шоу-бизнеса.
Ранее сообщалось, что Shaman выбран представителем России на музыкальном конкурсе «Интервидение». Проведение мероприятия запланировано на 20 сентября 2025 года на стадионе «Live Арена» в Московской области.
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