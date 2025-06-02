Shaman представит свою песню для «Интервидения» на премии «Муз-ТВ»

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Shaman представит на премии конкурсную песню впервые
Shaman представит на премии конкурсную песню впервые Фото:
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«Интервидение-2025»

Заслуженный артист РФ Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) представит песню, подготовленную для участия в международном музыкальном конкурсе «Интервидение», в рамках церемонии вручения премии телеканала «Муз-ТВ». Об этом сообщила пресс-служба конкурса в соцсетях. 

«Певец Shaman представит песню для конкурса „Интервидение-2025“ уже 7 июня! Премьера состоится в эту субботу эксклюзивно на сцене юбилейной Премии „Муз-ТВ 2025“, — передает telegram-канал „Интервидения“. Там добавили, что конкурсная песня будет представлена публике впервые.

Shaman готовит эффектное шоу с масштабными визуальными решениями и неожиданным сценическим образом. Сообщается, что над музыкальной композицией работал не только сам артист, но и одна из ведущих фигур российского шоу-бизнеса.

Ранее сообщалось, что Shaman выбран представителем России на музыкальном конкурсе «Интервидение». Проведение мероприятия запланировано на 20 сентября 2025 года на стадионе «Live Арена» в Московской области.

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Заслуженный артист РФ Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) представит песню, подготовленную для участия в международном музыкальном конкурсе «Интервидение», в рамках церемонии вручения премии телеканала «Муз-ТВ». Об этом сообщила пресс-служба конкурса в соцсетях.  «Певец Shaman представит песню для конкурса „Интервидение-2025“ уже 7 июня! Премьера состоится в эту субботу эксклюзивно на сцене юбилейной Премии „Муз-ТВ 2025“, — передает telegram-канал „Интервидения“. Там добавили, что конкурсная песня будет представлена публике впервые. Shaman готовит эффектное шоу с масштабными визуальными решениями и неожиданным сценическим образом. Сообщается, что над музыкальной композицией работал не только сам артист, но и одна из ведущих фигур российского шоу-бизнеса. Ранее сообщалось, что Shaman выбран представителем России на музыкальном конкурсе «Интервидение». Проведение мероприятия запланировано на 20 сентября 2025 года на стадионе «Live Арена» в Московской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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