Тюменский ХК «Рубин» покинул нападающий Подкорытов

Спортсмен переходит в другую команду
Из тюменского хоккейного клуба «Рубин» в «Югру» переходит нападающий Александр Подкорытов. Об этом сообщили в группе ХК в соцсети «ВКонтакте».
«Из „Рубина“ в хоккейный клуб „Югра“ переходит Александр Подкорытов. Нападающий в составе нашей команды провел 60 матчей и заработал 30 очков (13 шайб плюс 17 передач)», — указано в сообщении группы.
Спортсмен играл в команде один сезон. «Рубин» пожелал ему удачи в новой команде
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