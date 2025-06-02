Тюменский ХК «Рубин» покинул нападающий Подкорытов

Тюменский хоккеист Подкорытов переходит из «Рубина» в «Югру»
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Спортсмен переходит в другую команду
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Из тюменского хоккейного клуба «Рубин» в «Югру» переходит нападающий Александр Подкорытов. Об этом сообщили в группе ХК в соцсети «ВКонтакте».

«Из „Рубина“ в хоккейный клуб „Югра“ переходит Александр Подкорытов. Нападающий в составе нашей команды провел 60 матчей и заработал 30 очков (13 шайб плюс 17 передач)», — указано в сообщении группы.

Спортсмен играл в команде один сезон. «Рубин» пожелал ему удачи в новой команде

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Из тюменского хоккейного клуба «Рубин» в «Югру» переходит нападающий Александр Подкорытов. Об этом сообщили в группе ХК в соцсети «ВКонтакте». «Из „Рубина“ в хоккейный клуб „Югра“ переходит Александр Подкорытов. Нападающий в составе нашей команды провел 60 матчей и заработал 30 очков (13 шайб плюс 17 передач)», — указано в сообщении группы. Спортсмен играл в команде один сезон. «Рубин» пожелал ему удачи в новой команде
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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