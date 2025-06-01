01 июня 2025

Задержаны арендаторы челябинского склада, фото которого с дронами появилось в украинских СМИ

Силовики задержали арендаторов склада в Челябинске после атаки дронов
© Служба новостей «URA.RU»
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Источники считают, что атаковавшие российские регионы дроны собирали на складе в Челябинске
Источники считают, что атаковавшие российские регионы дроны собирали на складе в Челябинске Фото:
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Силовики задержали арендаторов склада после атаки дронов на регионы. Об этом URA.RU сообщили источники в правоохранительных органах. 

«Арендаторов задержали. На складах сейчас пусто. Взяты пробы на предмет возможного нахождения в помещениях взрывчатых веществ», — рассказал собеседник URA.RU. В правоохранительных органах по-прежнему комментариев не дают.

Ранее украинские telegram-каналы опубликовали фото помещения, на котором якобы собирали дроны для атак на регионы России. Его идентифицировали как находящийся в Челябинске склад. Есть предположение, что организаторы атак таким образом решили направить следствие по ложному следу, опубликовав фото, взятые из интернета. 

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Силовики задержали арендаторов склада после атаки дронов на регионы. Об этом URA.RU сообщили источники в правоохранительных органах.  «Арендаторов задержали. На складах сейчас пусто. Взяты пробы на предмет возможного нахождения в помещениях взрывчатых веществ», — рассказал собеседник URA.RU. В правоохранительных органах по-прежнему комментариев не дают. Ранее украинские telegram-каналы опубликовали фото помещения, на котором якобы собирали дроны для атак на регионы России. Его идентифицировали как находящийся в Челябинске склад. Есть предположение, что организаторы атак таким образом решили направить следствие по ложному следу, опубликовав фото, взятые из интернета. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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