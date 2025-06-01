Задержаны арендаторы челябинского склада, фото которого с дронами появилось в украинских СМИ

Силовики задержали арендаторов склада после атаки дронов на регионы. Об этом URA.RU сообщили источники в правоохранительных органах.
«Арендаторов задержали. На складах сейчас пусто. Взяты пробы на предмет возможного нахождения в помещениях взрывчатых веществ», — рассказал собеседник URA.RU. В правоохранительных органах по-прежнему комментариев не дают.
Ранее украинские telegram-каналы опубликовали фото помещения, на котором якобы собирали дроны для атак на регионы России. Его идентифицировали как находящийся в Челябинске склад. Есть предположение, что организаторы атак таким образом решили направить следствие по ложному следу, опубликовав фото, взятые из интернета.
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