Алиханов выступил «за тотальный запрет» вейпов

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Алиханов выступил за «тотальный запрет» вейпов
Алиханов выступил за «тотальный запрет» вейпов Фото:

Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов выступил в поддержку полного запрета на вейпы. Об этом он сообщил лично.

«Я просто вижу, на кого ориентирована эта продукция, как она рекламируется <...> Моя личная позиция — запретами и ограничениями, конечно, регулировать все на свете нельзя, но вейпы, наверное, для меня лично — исключение. Я лично за тотальный запрет», — заявил Алиханов. Его слова передает РБК.

Министр подчеркнул, что его мнение связано с опытом многодетного отца и обеспокоенностью здоровьем молодежи. Он также отметил, что качество вейпов и их влияние на здоровье вызывают серьезные вопросы и «судя по всему» оставляют желать лучшего.

В декабре 2024 года представители фракции КПРФ внесли на рассмотрение Государственной думы законопроект, предусматривающий введение запрета на продажу электронных испарителей и сопутствующих жидкостей. В сопроводительной записке к документу отмечается значительный рост числа несовершеннолетних, использующих вейпы, а также недостаточный уровень контроля со стороны надзорных органов, обусловленный действующим правительственным мораторием на проведение внеплановых проверок. На текущий момент законопроект не прошел процедуру первого чтения.

По данным Минздрава число курильщиков в России сократилось вдвое с 2009 года. Там уточнили, что в начале 2000-х годов почти половина россиян старше 15 лет являлись курильщиками. Однако работа в направлении борьбы с курением будет продолжена.

Употребление традиционных и электронных сигарет, а также нездоровый рацион и постоянный стресс могут повысить вероятность возникновения инфаркта в два-четыре раза. Врачи отмечают, что вейпы содержат токсичные вещества, негативно влияющие на состояние сосудов.

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Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов выступил в поддержку полного запрета на вейпы. Об этом он сообщил лично. «Я просто вижу, на кого ориентирована эта продукция, как она рекламируется <...> Моя личная позиция — запретами и ограничениями, конечно, регулировать все на свете нельзя, но вейпы, наверное, для меня лично — исключение. Я лично за тотальный запрет», — заявил Алиханов. Его слова передает РБК. Министр подчеркнул, что его мнение связано с опытом многодетного отца и обеспокоенностью здоровьем молодежи. Он также отметил, что качество вейпов и их влияние на здоровье вызывают серьезные вопросы и «судя по всему» оставляют желать лучшего. В декабре 2024 года представители фракции КПРФ внесли на рассмотрение Государственной думы законопроект, предусматривающий введение запрета на продажу электронных испарителей и сопутствующих жидкостей. В сопроводительной записке к документу отмечается значительный рост числа несовершеннолетних, использующих вейпы, а также недостаточный уровень контроля со стороны надзорных органов, обусловленный действующим правительственным мораторием на проведение внеплановых проверок. На текущий момент законопроект не прошел процедуру первого чтения. По данным Минздрава число курильщиков в России сократилось вдвое с 2009 года. Там уточнили, что в начале 2000-х годов почти половина россиян старше 15 лет являлись курильщиками. Однако работа в направлении борьбы с курением будет продолжена. Употребление традиционных и электронных сигарет, а также нездоровый рацион и постоянный стресс могут повысить вероятность возникновения инфаркта в два-четыре раза. Врачи отмечают, что вейпы содержат токсичные вещества, негативно влияющие на состояние сосудов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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