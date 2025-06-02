Фидан оценил влияние Трампа на урегулирование конфликта на Украине

Нацеленность президента США Дональда Трампа на урегулирование конфликта на Украине открывает «окно возможностей» для дипломатического разрешения кризиса. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.
«„Мы высоко оцениваем подход США к урегулированию конфликта. Решительность Трампа открывает окно возможностей в данном отношении“, — заявил глава турецкого МИД, открывая российско-украинские переговоры во дворце Чираган. Его слова передает РИА „Новости“.
Первая встреча делегаций прошла 16 мая. Переговоры предложил Киеву российский лидер Владимир Путин. Представители двух стран беседовали почти два часа.
Киеву был предложен второй раунд переговоров. Встречу вновь решили провести в Стамбуле 2 июня во дворце Чираган. Стороны должны обменяться меморандумами, отражающими их подходы к дальнейшему переговорному процессу.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.