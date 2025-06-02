Глава МИД Турции пообещал сделать все возможное для урегулирования конфликта на Украине

Глава МИД Турции пообещал сделать все для разрешения украинского конфликта
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Турция хочет разрешить украинский конфликт
Турция хочет разрешить украинский конфликт Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

Глава МИД Турции Хакан Фидан подтвердил готовность Анкары предпринять все возможные усилия для разрешения украинского конфликта. Об этом он заявил во вступительном слове на переговорах в стамбульском дворце Чираган.

«Готовы сделать все необходимое для урегулирования конфликта, для облегчения его решения», — заявил он перед началом переговоров. Онлайн-трансляцию переговоров ведет URA.RU.

16 мая 2025 года в Стамбуле состоялись первые переговоры между российскими и украинскими делегациями, где стороны обменялись позициями по мирному урегулированию и договорились подготовить предложения по прекращению огня. Текущий раунд переговоров проходит при посредничестве турецкого министра иностранных дел Хакана Фидана, сохраняя стамбульскую площадку для диалога.

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Глава МИД Турции Хакан Фидан подтвердил готовность Анкары предпринять все возможные усилия для разрешения украинского конфликта. Об этом он заявил во вступительном слове на переговорах в стамбульском дворце Чираган. «Готовы сделать все необходимое для урегулирования конфликта, для облегчения его решения», — заявил он перед началом переговоров. Онлайн-трансляцию переговоров ведет URA.RU. 16 мая 2025 года в Стамбуле состоялись первые переговоры между российскими и украинскими делегациями, где стороны обменялись позициями по мирному урегулированию и договорились подготовить предложения по прекращению огня. Текущий раунд переговоров проходит при посредничестве турецкого министра иностранных дел Хакана Фидана, сохраняя стамбульскую площадку для диалога.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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