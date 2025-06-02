Глава МИД Турции пообещал сделать все возможное для урегулирования конфликта на Украине

Глава МИД Турции Хакан Фидан подтвердил готовность Анкары предпринять все возможные усилия для разрешения украинского конфликта. Об этом он заявил во вступительном слове на переговорах в стамбульском дворце Чираган.
«Готовы сделать все необходимое для урегулирования конфликта, для облегчения его решения», — заявил он перед началом переговоров. Онлайн-трансляцию переговоров ведет URA.RU.
16 мая 2025 года в Стамбуле состоялись первые переговоры между российскими и украинскими делегациями, где стороны обменялись позициями по мирному урегулированию и договорились подготовить предложения по прекращению огня. Текущий раунд переговоров проходит при посредничестве турецкого министра иностранных дел Хакана Фидана, сохраняя стамбульскую площадку для диалога.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.