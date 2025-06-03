Диетолог рассказала, чем опасны июньские арбузы

Лето — сезон арбузов. Однако, отведав сочной мякоти, можно получить кишечную инфекцию или нитратное отравление. В беседе с корреспондентом URA.RU диетолог, нутрициолог и антиэйдж-терапевт Лариса Никитина рассказала, как правильно выбрать арбуз и в какой период лета он вкуснее и безопаснее для здоровья.
Когда начинается сезон арбузов в России
Сезон российских арбузов начинается в конце июля и длится до конца сентября. Если арбуз спел раньше середины июля, скорее всего, его «поторопили» на бахче или он вырос далеко за пределами России. Все, что появляется на прилавке в июне и начале июля, чаще всего — ранние плоды из-за рубежа. Их везут из Ирана, Азербайджана, Узбекистана и, чтобы они выглядели спелыми, могут использовать ускорители.
Наиболее вкусные и безопасные — августовские арбузы из России. Особенно ценятся плоды из Астраханской и Волгоградской областей, Ставропольского края и Дагестана. Именно в этих регионах арбузы успевают вызреть естественным образом под южным солнцем, без ускоренного роста.
«Арбузы — это сезонная ягода. Покупать их раньше августа — начале сентября не рекомендую. В это время они просто нашпигованы вредными веществами», — рассказала Лариса Никитина.
Как выбрать качественный арбуз — советы диетолога
По словам диетолога, качественный арбуз должен быть целым, без трещин и повреждений на кожуре. Хвостик арбуза должен быть сухим — это признак зрелости. «Сухой хвостик говорит, что арбуз сорвали с бахчи в правильное время, а не раньше», — уточняет Никитина. Также она уточняется, что при выборе арбуза важно обращать внимание на место прикрепления плодоножки — «арбузиху». Эта часть должна быть широкой. Кроме того, арбуз должен иметь характерный звонкий звук при постукивании, который с детства знаком каждому. По словам, эксперта, эти признаки позволяют понять, что перед вами натуральный, зрелый продукт, а не скороспелый и насыщенный химией плод.
Где можно безопасно покупать арбузы: требования к точке продажи
По данным Роспотребнадзора, выбирать арбузы нужно только в официально разрешенных местах торговли. Специалисты уточняют, что стихийные точки, расположенные под открытым солнцем, могут продавать опасные для здоровья продукты.
Что должно быть на санкционированной торговой точке:
- сертификат или декларация о соответствии;
- удостоверение о качестве от производителя;
- личная медкнижка продавца;
- информация о юрлице, вывеска с режимом работы;
- весы.
Организация торговой точки:
- огорожена, под навесом;
- арбузы должны быть накрыты тентом;
- хранятся на стеллажах, а не на земле;
- на ночь продукция убирается;
- резать арбузы на месте строго запрещено.
По данным ведомства, последний пункт особенно важен, так как в месте разреза арбуза моментально начинают размножаться бактерии. «Если вам предлагают „попробовать“ кусочек — это нарушение санитарных норм», —говорится на сайте Роспотребнадзора.
Опасность резаного арбуза
Даже в дорогих магазинах нельзя брать резаные арбузы, подчеркнула диетолог. «Под пленкой создается благоприятная среда для роста микроорганизмов. Вы никогда не проверите, чем режут арбуз, кто его резал, как были соблюдены гигиенические нормы. Дома вы хотя бы моете руки под краном, а тут кто угодно мог трогать нож и фрукт», — отметила она.
Она также рассказывает про привычки сотрудников магазинов, которые хранят сумки с улицы рядом с продуктами, используют телефоны, не дезинфицируя их, и продолжают работать в перчатках. По ее словам, все это повышает риск загрязнения арбуза.
Как выглядит спелый и безопасный арбуз: признаки по ГОСТ
Роспотребнадзор приводит следующие признаки качественного, спелого и безопасного арбуза:
- яркая, контрастная окраска корки;
- светлое пятно на боку (тот участок, где арбуз лежал на земле) должно быть желтым или даже оранжевым;
- корка твердая и блестящая — если ноготь легко протыкает кожу, арбуз незрелый;
- сухие усик и плодоножка;
- при ударе ладонью вибрация, при ударе согнутым пальцем — звонкий звук;
- при сдавливании вдоль — легкий хруст;
- мякоть ярко-красная (но не фиолетовая), сочная, сладкая;
- семена вызревшие — черные или коричневые.
Признаки нитратов в арбузе
Определить точное количество нитратов можно только в лаборатории, но есть визуальные признаки «перекормленного» арбуза:
- цвет мякоти — неестественно ярко-красный с фиолетовым оттенком;
- волокна от сердцевины к корке — желтоватые, а не белые;
- поверхность среза — гладкая и блестящая, в отличие от зернистой структуры у нормального арбуза.
Если при разрезании вы почувствовали кислый запах — выкидывайте без раздумий. Такой арбуз может вызвать сильнейшее пищевое отравление.
Сколько арбуза можно съесть без вреда для здоровья
Рекомендуется придерживаться разумной порции: в день можно съедать 300–500 г мякоти взрослому человеку, если нет противопоказаний по здоровью. Если вы весите больше 70 кг, можно чуть больше. Главное — не есть арбуз на голодный желудок и не сочетать его с тяжелой пищей, что может вызвать вздутие или диарею. Также не стоит запивать арбуз водой и есть его перед сном.
Когда стоит ограничить потребление:
- при диабете;
- при нарушении водно-солевого баланса;
- при обострениях ЖКТ;
- для детей — не более 100–150 г за раз. И только после трех лет.
Как правильно мыть и хранить арбуз
Перед тем как разрезать арбуз или дыню, их обязательно нужно мыть с мылом — на кожуре много пыли, частичек почвы и микроорганизмов. После разреза — хранить только в холодильнике и не дольше 1–2 дней. Если арбуз пахнет кисло, мякоть склизкая или вкус странный — выбрасывайте без раздумий. Это уже не еда, а потенциальная угроза здоровью.
Польза арбуза
Арбуз богат фруктозой, которая легче усваивается, чем сахароза. Содержит фолиевую кислоту, нужную для кроветворения. В нем много магния и калия, что полезно для сердца и сосудов. Также это источник ликопена — мощного антиоксиданта с доказанным противоопухолевым действием. А еще это натуральное мочегонное средство, которое можно применять при отеках, проблемах с почками, печенью и даже цистите.
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