Как выбрать и хранить клубнику, чтобы не отравиться: советы нутрициолога

В России стартовал сезон клубники — одной из самых любимых летних ягод, известной своим сладким вкусом и ярким ароматом. Также она богата витаминами, однако важно правильно выбрать продукт без химикатов и учитывать сроки хранения. В беседе с URA.RU диетолог и нутрициолог Лариса Никитина рассказала, какую клубнику лучше выбрать, кому она вредна и как ее хранить, чтобы не отравиться.
Сезон клубники: когда собирать и что выбрать
Июнь — самое актуальное время для клубники. Именно в начале месяца в большинстве регионов России начинается сбор этой ароматной ягоды. Сезон зависит от региона и погодных условий.
- Юг России (Краснодар, Ставрополь): конец мая — начало июня. Именно оттуда первой поступает ароматная клубника, выращенная в открытом грунте, без форсирования.
- Центральная Россия (Московская, Владимирская области): в этих регионах клубнику собирают с середины июня и до середины июля.
- Сибирь, Урал: вторая половина июня — конец июля. Здесь ягода поспевает позже из-за климатических особенностей.
Популярные сорта клубники:
- Альба — ранняя, крупная, ярко-красная и очень сладкая. Хорошо подходит для еды в свежем виде.
- Клери — один из самых ароматных сортов, плотная и транспортабельная. Отлично идет в десерты.
- Зенга Зенгана — старый немецкий сорт, сладкий с легкой кислинкой. Любим многими за «тот самый» вкус из детства.
- Хоней — ранний американский сорт, сочный, с выраженным клубничным вкусом. Хорош для варенья и компотов.
- Корона — с насыщенным вкусом и ярко-красным цветом, среднеранний сорт.
- Виктория — не сорт, а популярное название садовой клубники, появившееся в СССР. Часто так называют любую сладкую и ароматную ягоду.
Как выглядит и пахнет настоящая клубника
«Зимой в супермаркетах клубника тоже есть. Выглядит красиво, нюхаешь — ничем не пахнет. На вкус — пластиковая. Ее берут для украшения десертов, но пользы — мало», — объясняет диетолог Лариса Никитина. Летом все меняется: появляется настоящая сезонная клубника — районированная, спелая, сочная. Ее собирают вблизи от места продажи и не возят недозревшей. «Если клубника выросла у вас в регионе или рядом — вот это то, что нужно. Пахнет с лотка, как с грядки. Такая ягода и вкуснее, и полезнее», — отметила
Польза клубники:
- Источник витамина С (в 100 г — почти суточная норма);
- Содержит антиоксиданты (в частности, антоцианы и кверцетин), которые защищают клетки от повреждений;
- Имеет мало калорий (всего 30–35 ккал на 100 г);
- Улучшает пищеварение благодаря пищевым волокнам;
- Может поддерживать здоровье сосудов и иммунитета.
Как выбрать хорошую клубнику
- Запах — главный маркер. Хорошая клубника пахнет сильно и «по-дачному». Без запаха — не дозрела или выращена химией.
- Вид — ягоды должны быть плотными, не мятыми, без плесени.
- Цвет — насыщенно красный, однородный. Белые или зеленые бока — признак недозрелости.
- Плодоножка — зеленая и свежая, не засохшая.
- Форма — натуральная, с разными изгибами. Подозрительно одинаковая клубника — часто «на стероидах».
Как мыть клубнику правильно
Если ягода магазинная или с рынка:
- Моется только перед употреблением.
- Не замачивается: только проточная вода!
- Плодоножки удаляются после мытья — иначе клубника впитает воду и станет водянистой.
- Для параноиков — можно замочить на две-три минуты в растворе соды (1 ч. л. на литр воды), а потом ополоснуть.
«В промышленном выращивании используют ядохимикаты. Улитки, слизни, насекомые, болезни — всего много. Поэтому мыть надо обязательно», — напоминает Никитина.
Как хранить клубнику, чтобы не заплесневела
- Никогда не мойте заранее.
- Храните в плоском контейнере, застеленном бумажным полотенцем.
- Температура хранения — +2…+4 °C, в зоне для фруктов.
- Перебирайте ежедневно. Если одна ягода покрылась плесенью — считайте, что партия погибла.
- Максимальный срок — 3–5 дней.
«Если вы помыли ягоды и убрали в холодильник — считайте, что вы уменьшили срок хранения», — говорит Никитина.
Сколько клубники можно съесть
Разумная порция — 300 грамм. Если съесть 1,5–2 кг за день (да, бывают такие фанаты), то в пять раз возрастает нагрузка на ЖКТ и риск получить дозу пестицидов.
«Если вы съели 300 грамм — это одна нагрузка. А если полтора килограмма — совсем другая. Вредных элементов может попасть в пять раз больше», — подчеркивает эксперт.
Кому нельзя есть клубнику
- Аллергия на клубнику. Самая частая причина. Ягода содержит салицилаты и антоцианы — вещества, часто вызывающие кожные высыпания, зуд, отек слизистых, слезотечение. Симптомы могут проявиться через от часа до шести часов после еды.
- Язва, гастрит с повышенной кислотностью. Это кислая ягода. Она стимулирует выработку желудочного сока, что может ухудшить состояние при язве, гастрите и ГЭРБ (рефлюксе). Особенно опасно есть клубнику на голодный желудок.
- Проблемы с поджелудочной железой (панкреатит). Органические кислоты и клетчатка создают дополнительную нагрузку. Возможны боли, вздутие, обострение симптомов.
- Склонность к образованию камней в почках. Клубника содержит щавелевую кислоту. При склонности к оксалатным камням (оксалурии) ее стоит ограничить или исключить.
- Маленьким детям до 1 года. Высокая аллергенность + незрелый ЖКТ ? риск диатеза и сыпи. Лучше вводить клубнику с 2 лет и по чуть-чуть.
- Беременным с аллергическим анамнезом. Даже если раньше не было реакции, гормональные изменения могут усилить чувствительность.
- После приема антибиотиков или химиотерапии. Иммунитет ослаблен, слизистые раздражены — клубника может усилить побочные эффекты (понос, боли в животе, зуд).
Что сделать с целым лотком клубники: 5 полезных идей
Если купили лоток клубники и не знаете, куда ее пристроить — вот безопасные и вкусные варианты:
- Клубничное смузи. 1 стакан клубники + полбанана + 150 мл кефира или греческого йогурта + пара кубиков льда. Взбить — и готово.
- Клубника с творогом. Нарежьте ягоды, добавьте к обезжиренному творогу, капните немного меда или стевии — завтрак спортсменки.
- Заморозка на зиму. Нарежьте ягоды, разложите на доске, заморозьте поштучно. Потом сложите в пакет — не слипнется. Зимой добавите в кашу, выпечку, чай или протеиновые десерты.
- Домашний сорбет. Клубника + немного меда или банана + лимонный сок. Все в блендер — и в морозилку. Без сахара и добавок.
- Клубничная вода. Порежьте ягоды, киньте в графин с мятой и ломтиками лимона. Через пару часов получится ароматная детокс-вода.
Летний рецепт: клубника в шоколаде
Простой, эффектный и очень вкусный десерт — идеально для пикника, ужина на веранде или подарка.
Что понадобится:
- свежая крупная клубника с хвостиками — 500 г
- черный шоколад (не менее 70%) — 100 г
- белый или молочный шоколад (по желанию) — 50 г
- кокосовая стружка, дробленые орехи, фризлайф ягоды — для украшения
Как готовить: Клубнику хорошо промыть и обсушить бумажными полотенцами. Ни капли влаги — иначе шоколад не схватится. Растопить черный шоколад на водяной бане или в микроволновке (по 15 секунд, перемешивая). Каждый ягодку обмакнуть в шоколад, слегка покрутить и выложить на пергамент. Можно украсить: обмакнуть в орехи или кокос, нарисовать полоски белым шоколадом. Поставить в холодильник на 20–30 минут до застывания. Храните клубнику в шоколаде в герметичном контейнере не дольше суток. А лучше — съесть сразу.
Клубника для кожи: маски, скрабы и не только
Клубника не только вкусна — ее можно использовать в домашней косметике. Но осторожно: на коже она тоже может вызывать раздражение.
Маска для сияния кожи
Ингредиенты:
- 2–3 спелые ягоды
- 1 ч. л. меда
- 1 ч. л. натурального йогурта
Как использовать: размять клубнику вилкой, смешать с медом и йогуртом. Нанести на чистую кожу на 10 минут, смыть прохладной водой. Не подходит, если у вас чувствительная, склонная к куперозу кожа, есть аллергия на салицилаты (а они есть в клубнике), после кислотного пилинга или загара.
Как заготовить клубнику
Если хочется клубничного вкуса на зиму, но без сахара — вот что можно:
- Заморозка: сохраняет больше витаминов, чем варенье.
- Сушка: кусочки клубники можно сушить в дегидраторе или духовке при 50–60 °C.
- Протертая клубника с медом: хранится в холодильнике две-три недели, если стерильно разложить в банки.
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