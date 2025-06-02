Украина и Россия договорились о новом обмене

Украина и Россия договорились провести обмен телами шести тысяч погибших военнослужащих, а также обменять всех тяжело больных военнопленных и лиц младше 25 лет. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.
«Мы договорились про возвращение шесть тысяч тел на шесть тысяч погибших солдат», — отметил министр обороны Украины. О достигнутых соглашениях Умеров заявил на брифинге по итогам второго раунда переговоров в Стамбуле.
Помимо обмена телами, представители делегаций согласовали проведение обмена всеми тяжело больными военнопленными, а также пленными в возрасте до 25 лет. Конкретные сроки реализации договоренности и другие детали пока не известны.
Первые переговоры России и Украины прошли 16 мая. Возобновить диалог Киеву предложил российский лидер Владимир Путин. Тогда стороны согласились на обмен «1000 на 1000».
Позже Киеву был предложен второй раунд переговоров., чтобы стороны могли обменяться меморандумами, отражающими их подходы к дальнейшему переговорному процессу. Встречу снова провели в Стамбуле 2 июня во дворце Чираган. Она длиась чуть более часа.
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