«Даже в 90-е так не судили»: президент ФК «Урал» раскритиковал судейство в матче с «Ахматом»

Президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов раскритиковал судей в матчах с «Ахматом» за выход в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Он заявил, что не согласен с их решениями в обоих матчах.
«Вы не видели, как нас судили в обеих играх? Что мы могли сделать? Против нас команда РПЛ, да еще решения судьи в поле не в нашу пользу. И ВАР вмешивался. Ну что я должен сейчас рассказать? Мы первый матч должны были закончить со счетом 4:1! Понимаете? Если не 5:1. У нас гол отменили, пенальти не поставили», — сказал Иванов изданию «Спорт-Экспресс».
Что касается второго матча в Грозном, то у Иванова вызвали вопросы незасчитанный гол Тимура Аюпова. «Так даже в 90-е годы не судили! Я не знаю, как футболистам объяснить. Они ничего не понимают. Руки опускаются», — подчеркнул глава команды.
ФК «Урал» по итогам двух матчей проиграл грозненскому «Ахмату», не сумев выйти в Российскую премьер-лигу. Первую игру на домашнем поле «шмели» забрали со счетом 2:1. Выездной матч закончился в пользу «Ахмата» со счетом 2:0.
Невыход в РПЛ привел к смене руководства в клубе. Его покинут вице-президент Игорь Смольников, главный тренер Сергей Томаров и его помощник Олег Шатов.
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