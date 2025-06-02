Мединский раскрыл лимит обмена удерживаемыми лицами с Украиной

Общий лимит обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной составит не менее 1000 человек с каждой стороны. Об этом сообщил журналистам помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавлявший российскую делегацию на новых переговорах в Стамбуле.
«Общий потолок обмена будет не менее тысячи человек с каждой стороны», — заявил Мединский журналистам по итогам второго раунда прямых переговоров делегаций России и Украины. Он отметил, что, возможно, стороны обменяются большим количеством людей.
Вторая встреча представителей России и Украины в Стамбуле прошла во дворце Чираган. Велись переговоры на русском языке, продлилась встреча более часа. Диалог проходил в закрытом режиме.
Как сообщил украинский министр обороны Рустем Умеров, стороны договорились провести обмен телами погибших военнослужащих. Также Россия и Украина намерены передать друг другу всех тяжело больных военнопленных и лиц младше 25 лет. По данным Мединского, тела всех солдат ВСУ, что есть у РФ — идентифицированы.
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