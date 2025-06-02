Мединский раскрыл лимит обмена удерживаемыми лицами с Украиной

Мединский: лимит обмена удерживаемыми лицами составит не менее 1000 человек
© Служба новостей «URA.RU»
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Мединский рассказал об обмене удерживаемыми лицами Россией и Украиной
Мединский рассказал об обмене удерживаемыми лицами Россией и Украиной Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

Общий лимит обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной составит не менее 1000 человек с каждой стороны. Об этом сообщил журналистам помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавлявший российскую делегацию на новых переговорах в Стамбуле.

«Общий потолок обмена будет не менее тысячи человек с каждой стороны», — заявил Мединский журналистам по итогам второго раунда прямых переговоров делегаций России и Украины. Он отметил, что, возможно, стороны обменяются большим количеством людей.

Вторая встреча представителей России и Украины в Стамбуле прошла во дворце Чираган. Велись переговоры на русском языке, продлилась встреча более часа. Диалог проходил в закрытом режиме.

Как сообщил украинский министр обороны Рустем Умеров, стороны договорились провести обмен телами погибших военнослужащих. Также Россия и Украина намерены передать друг другу всех тяжело больных военнопленных и лиц младше 25 лет. По данным Мединского, тела всех солдат ВСУ, что есть у РФ — идентифицированы.

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Общий лимит обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной составит не менее 1000 человек с каждой стороны. Об этом сообщил журналистам помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавлявший российскую делегацию на новых переговорах в Стамбуле. «Общий потолок обмена будет не менее тысячи человек с каждой стороны», — заявил Мединский журналистам по итогам второго раунда прямых переговоров делегаций России и Украины. Он отметил, что, возможно, стороны обменяются большим количеством людей. Вторая встреча представителей России и Украины в Стамбуле прошла во дворце Чираган. Велись переговоры на русском языке, продлилась встреча более часа. Диалог проходил в закрытом режиме. Как сообщил украинский министр обороны Рустем Умеров, стороны договорились провести обмен телами погибших военнослужащих. Также Россия и Украина намерены передать друг другу всех тяжело больных военнопленных и лиц младше 25 лет. По данным Мединского, тела всех солдат ВСУ, что есть у РФ — идентифицированы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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