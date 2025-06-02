Мединский: Россия идентифицировала тела украинских военных для обмена

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Россия передаст Киеву тела военных ВСУ, заявил Мединский
Россия передаст Киеву тела военных ВСУ, заявил Мединский Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

Россия идентифицировала все тела украинских военнослужащих, которые планируется передать Киеву на следующей неделе. Об этом сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский.

«Мы все (тела украинских солдат — ред. URA.RU), что смогли, идентифицировали, провели тесты ДНК, выяснили, кто они. Прямо, организованно, официальным составом на следующей неделе эти тела украинской стороне передадим», — заявил Мединский. О грядущем обмене телами он сообщил по итогам второго раунда переговоров между делегациями России и Украины в Стамбуле.

Ранее в Стамбуле прошел еще один раунд переговоров. Встреча продолжалась более часа, стороны вели обсуждение на русском языке. 

Как заявил министр обороны Украины Рустем Умеров, Украина и Россия договорились провести обмен телами погибших военнослужащих. Также стороны намерены обменять всех тяжело больных военнопленных и лиц младше 25 лет.

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Россия идентифицировала все тела украинских военнослужащих, которые планируется передать Киеву на следующей неделе. Об этом сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский. «Мы все (тела украинских солдат — ред. URA.RU), что смогли, идентифицировали, провели тесты ДНК, выяснили, кто они. Прямо, организованно, официальным составом на следующей неделе эти тела украинской стороне передадим», — заявил Мединский. О грядущем обмене телами он сообщил по итогам второго раунда переговоров между делегациями России и Украины в Стамбуле. Ранее в Стамбуле прошел еще один раунд переговоров. Встреча продолжалась более часа, стороны вели обсуждение на русском языке.  Как заявил министр обороны Украины Рустем Умеров, Украина и Россия договорились провести обмен телами погибших военнослужащих. Также стороны намерены обменять всех тяжело больных военнопленных и лиц младше 25 лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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