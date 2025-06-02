Мединский: Россия идентифицировала тела украинских военных для обмена

Россия идентифицировала все тела украинских военнослужащих, которые планируется передать Киеву на следующей неделе. Об этом сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский.
«Мы все (тела украинских солдат — ред. URA.RU), что смогли, идентифицировали, провели тесты ДНК, выяснили, кто они. Прямо, организованно, официальным составом на следующей неделе эти тела украинской стороне передадим», — заявил Мединский. О грядущем обмене телами он сообщил по итогам второго раунда переговоров между делегациями России и Украины в Стамбуле.
Ранее в Стамбуле прошел еще один раунд переговоров. Встреча продолжалась более часа, стороны вели обсуждение на русском языке.
Как заявил министр обороны Украины Рустем Умеров, Украина и Россия договорились провести обмен телами погибших военнослужащих. Также стороны намерены обменять всех тяжело больных военнопленных и лиц младше 25 лет.
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