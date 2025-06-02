В Верхней Пышме (Свердловская область) площадь пожара на крупном мусорном полигоне «Северный» выросла с 600 до 1,5 тысячи квадратных метров. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«Площадь возгорания составляет 1500 квадратных метров, мусор горит разрозненными очагами. Угрозы распространения на жилые дома и объекты инфраструктуры нет», — пояснили в ведомстве.
С огнем борются 16 спасателей и пять единиц спецтехники. Им помогают пять бульдозеров собственника объекта. Тушение осложняется глубокими очагами, жаркой погодой и порывами ветра.
Пожар на мусорном полигоне случился днем 2 июня. Изначально его тушили девять человек личного состава и три единицы спецтехники. В связи с ЧП Роспотребнадзор призвал жителей Верхней Пышмы не выходить на улицу, носить маски, а также промывать глаза, нос и горло. Сейчас санврачи исследуют качество воздуха.
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