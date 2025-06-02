Площадь пожара на мусорном полигоне под Екатеринбургом выросла в разы. Видео

Площадь пожара на полигоне в Верхней Пышме достигла 1,5 тысячи квадратных метров
© Служба новостей «URA.RU»
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На месте работают 16 человек личного состава (архивное фото)
На месте работают 16 человек личного состава (архивное фото) Фото:

В Верхней Пышме (Свердловская область) площадь пожара на крупном мусорном полигоне «Северный» выросла с 600 до 1,5 тысячи квадратных метров. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«Площадь возгорания составляет 1500 квадратных метров, мусор горит разрозненными очагами. Угрозы распространения на жилые дома и объекты инфраструктуры нет», — пояснили в ведомстве.

С огнем борются 16 спасателей и пять единиц спецтехники. Им помогают пять бульдозеров собственника объекта. Тушение осложняется глубокими очагами, жаркой погодой и порывами ветра.

Пожар на мусорном полигоне случился днем 2 июня. Изначально его тушили девять человек личного состава и три единицы спецтехники. В связи с ЧП Роспотребнадзор призвал жителей Верхней Пышмы не выходить на улицу, носить маски, а также промывать глаза, нос и горло. Сейчас санврачи исследуют качество воздуха.

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В Верхней Пышме (Свердловская область) площадь пожара на крупном мусорном полигоне «Северный» выросла с 600 до 1,5 тысячи квадратных метров. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «Площадь возгорания составляет 1500 квадратных метров, мусор горит разрозненными очагами. Угрозы распространения на жилые дома и объекты инфраструктуры нет», — пояснили в ведомстве. С огнем борются 16 спасателей и пять единиц спецтехники. Им помогают пять бульдозеров собственника объекта. Тушение осложняется глубокими очагами, жаркой погодой и порывами ветра. Пожар на мусорном полигоне случился днем 2 июня. Изначально его тушили девять человек личного состава и три единицы спецтехники. В связи с ЧП Роспотребнадзор призвал жителей Верхней Пышмы не выходить на улицу, носить маски, а также промывать глаза, нос и горло. Сейчас санврачи исследуют качество воздуха.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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