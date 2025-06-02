Симоньян объяснила отказ комментировать итоги российско-украинских переговоров

Симоньян скептически отозвалась об итогах переговоров между РФ и Украиной
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Симоньян заявила, что не ждет от переговоров ничего, о чем стоило бы написать
Симоньян заявила, что не ждет от переговоров ничего, о чем стоило бы написать Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян объяснила, почему не комментирует ход российско-украинских переговоров в Стамбуле. По ее словам, она не ждет от встречи делегаций ничего, о чем стоило бы написать

«Почему я ничего не пишу про переговоры [России и Украины в Стамбуле]. Потому что я не жду от них ничего, о чем стоило бы писать. Буду счастлива ошибаться», — заявила Симоньян в своем telegram-канале.

По словам главного редактора, причиной молчания стала ее скептическая оценка перспектив встречи. Она отметила, что не видит оснований для значимых результатов диалога, но готова изменить свое мнение, если ситуация изменится.

В Стамбуле 2 июня состоялся второй раунд переговоров между Россией и Украиной, которые были возобновлены после трехлетнего перерыва. Переговоры проходили за закрытыми дверями и длились около одного часа, что вдвое меньше по сравнению с предыдущей встречей, прошедшей 16 мая. Общение между делегациями велось на русском языке. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган охарактеризовал переговоры как «великолепные» и выразил мнение, что в случае достижения договоренности о встрече на высшем уровне к ней может присоединиться президент США Дональд Трамп.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян объяснила, почему не комментирует ход российско-украинских переговоров в Стамбуле. По ее словам, она не ждет от встречи делегаций ничего, о чем стоило бы написать «Почему я ничего не пишу про переговоры [России и Украины в Стамбуле]. Потому что я не жду от них ничего, о чем стоило бы писать. Буду счастлива ошибаться», — заявила Симоньян в своем telegram-канале. По словам главного редактора, причиной молчания стала ее скептическая оценка перспектив встречи. Она отметила, что не видит оснований для значимых результатов диалога, но готова изменить свое мнение, если ситуация изменится. В Стамбуле 2 июня состоялся второй раунд переговоров между Россией и Украиной, которые были возобновлены после трехлетнего перерыва. Переговоры проходили за закрытыми дверями и длились около одного часа, что вдвое меньше по сравнению с предыдущей встречей, прошедшей 16 мая. Общение между делегациями велось на русском языке. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган охарактеризовал переговоры как «великолепные» и выразил мнение, что в случае достижения договоренности о встрече на высшем уровне к ней может присоединиться президент США Дональд Трамп.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...