Москва не намерена терпеть поставки западного оружия на Украину

Россия потребовала полного прекращения поставок западного вооружения и передачи разведданных Украине как обязательное условие для прекращения огня. Об этом говорится в меморандуме по урегулированию украинского кризиса.
«Прекращение зарубежных поставок продукции военного назначения и иностранной военной помощи Украине, включая оказание услуг спутниковой связи и предоставление разведданных», — говорится во втором разделе меморандума, где сформулированы условия для приостановки боевых действий. Текст документа оказался в распоряжении ТАСС.
В Стамбуле 2 июня прошел второй раунд переговоров России и Украины. Встреча длилась более часа. Беседовали стороны конфликта на русском языке.
Россия и Украина передали друг другу меморандумы по завершению конфликта. Также представили стран договорились об обменах тел погибших солдат. К чему еще пришли делегаты — в материале URA.RU.
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