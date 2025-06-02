Москва не намерена терпеть поставки западного оружия на Украину

Россия потребовала полного прекращения поставок вооружения Украине
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Россия не потерпит при прекращении огня предоставление разведданных в Киев, следует из меморандума
Россия не потерпит при прекращении огня предоставление разведданных в Киев, следует из меморандума Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

Россия потребовала полного прекращения поставок западного вооружения и передачи разведданных Украине как обязательное условие для прекращения огня. Об этом говорится в меморандуме по урегулированию украинского кризиса.

«Прекращение зарубежных поставок продукции военного назначения и иностранной военной помощи Украине, включая оказание услуг спутниковой связи и предоставление разведданных», — говорится во втором разделе меморандума, где сформулированы условия для приостановки боевых действий. Текст документа оказался в распоряжении ТАСС.

В Стамбуле 2 июня прошел второй раунд переговоров России и Украины. Встреча длилась более часа. Беседовали стороны конфликта на русском языке.

Россия и Украина передали друг другу меморандумы по завершению конфликта. Также представили стран договорились об обменах тел погибших солдат. К чему еще пришли делегаты — в  материале URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия потребовала полного прекращения поставок западного вооружения и передачи разведданных Украине как обязательное условие для прекращения огня. Об этом говорится в меморандуме по урегулированию украинского кризиса. «Прекращение зарубежных поставок продукции военного назначения и иностранной военной помощи Украине, включая оказание услуг спутниковой связи и предоставление разведданных», — говорится во втором разделе меморандума, где сформулированы условия для приостановки боевых действий. Текст документа оказался в распоряжении ТАСС. В Стамбуле 2 июня прошел второй раунд переговоров России и Украины. Встреча длилась более часа. Беседовали стороны конфликта на русском языке. Россия и Украина передали друг другу меморандумы по завершению конфликта. Также представили стран договорились об обменах тел погибших солдат. К чему еще пришли делегаты — в  материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...