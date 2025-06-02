«Радиостанция Судного дня» передала новые сообщения после переговоров в Стамбуле

После завершения второго раунда переговоров России и Украины в Стамбуле радиостанция УВБ-76, известная также как «Радиостанция Судного дня», передала в эфир новые загадочные сообщения. Об этом сообщается в telegram-канале «УВБ-76 логи».
По данным канала, сегодня в 16:00 по московскому времени в эфире станции прозвучало слово «ибобаза». Это сообщение было зафиксировано практически сразу после окончания встречи российских и украинских делегаций в Стамбуле. Спустя полтора часа, в 17:32, радиостанция передала еще одно необычное сообщение — «арапоблиц».
Там отмечают, что подобные передачи часто вызывают интерес у исследователей и радиолюбителей из-за их загадочного содержания и связи с государственными событиями. УВБ-76 регулярно транслирует повторы одних и тех же сигналов, однако появление новых словосочетаний обычно совпадает с важными международными событиями.
В Стамбуле состоялся второй раунд переговоров между представителями России и Украины. Руководитель российской делегации Владимир Мединский заявил, что российская сторона передала Киеву для рассмотрения меморандум, содержащий предложения по урегулированию конфликта. Кроме того, Москва выступила с инициативой о введении перемирия на двух-трехдневный срок на отдельных участках линии соприкосновения.
Также стороны достигли договоренности об обмене тяжелоранеными, тяжелобольными и военнослужащими в возрасте до 25 лет по принципу «всех на всех». Помимо этого, сообщается, что на следующей неделе Россия планирует передать Украине шесть тысяч тел погибших военнослужащих ВСУ, передает RT.
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