В России хотят увеличить маткапитал за рождение первенца до 24 лет

В России хотят увеличить сумму материнского капитала за рождение первого ребенка для женщин до 24 лет еще на один миллион рублей. С соответствующей инициативой к премьер-министру Михаилу Мишустину обратилась председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова.
«Прошу вас, уважаемый Михаил Владимирович, оценить целесообразность инициативы по увеличению суммы материнского капитала на один миллион рублей в случае рождения первого ребенка до достижения женщиной 24 лет», — говорится в письме Лантратовой, сообщает РИА Новости со ссылкой на текст обращения.
В обращении Лантратова также напомнила о заявлениях президента России Владимира Путина, сделанных на заседании Госсовета в конце 2024 года. Тогда глава государства акцентировал внимание на необходимости поощрения раннего материнства среди россиянок, отметив, что в настоящее время средний возраст рождения первого ребенка составляет 28-29 лет.
Ранее Госдума приняла закон о сокращении сроков оформления материнского капитала. Теперь с момента рождения ребенка и передачи информации в проактивном режиме на портал Госуслуг до получения сертификата на материнский капитал будет проходить всего пять дней. Ранее этот срок составлял десять дней.
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