Россияне будут быстрее получать маткапитал

Государственная Дума приняла во втором и третьем чтениях закон, направленный на сокращение сроков оформления материнского капитала. Теперь с момента рождения ребенка и передачи информации в проактивном режиме на портал Госуслуг до получения сертификата на материнский капитал будет проходить всего пять дней. Ранее этот срок составлял десять дней.
Согласно новому закону, сокращается и время межведомственного взаимодействия по вопросам оформления материнского капитала. Теперь оно будет занимать не более 48 часов. Важным нововведением является проактивный режим оформления маткапитала. После рождения ребенка сведения автоматически поступают на Госуслуги, что избавляет родителей от необходимости собирать и подавать дополнительные документы.
Как отметила Первый заместитель Председателя Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, эти изменения направлены на повышение удобства пользования государственными мерами поддержки. Сокращение сроков оформления материнского капитала позволит семьям быстрее распоряжаться средствами, направлять их на улучшение жилищных условий, образование детей или другие предусмотренные законом цели.
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