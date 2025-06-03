В каком случае могут перестать платить пенсию

Доцент Балынин: в ряде случаев россиянам могут приостановить выплату пенсии
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Причины, по которым выплату пенсии могут приостановить, прописаны в законе «О страховых пенсиях»
Причины, по которым выплату пенсии могут приостановить, прописаны в законе «О страховых пенсиях» Фото:

Выплата пенсии может быть временно прекращена в ряде случаев: если гражданин не получал ее на протяжении шести месяцев, не прошел медицинское переосвидетельствование в установленный срок или не предоставил подтверждение обучения в высшем учебном заведении. Об этом рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

«При неявке инвалида в назначенный срок на переосвидетельствование в федеральное учреждение медико-социальной экспертизы выплата также может быть приостановлена», — уточнил эксперт в беседе с агентством «Прайм». Кроме того, средств может лишиться пенсионер, который не обращается за их получением шесть месяцев подряд.

Кроме того, Балынин подчеркнул, что невыполнение требования о прохождении медико-социальной экспертизы в назначенный срок также ведет к приостановке выплат для инвалидов. Что касается пенсии по случаю потери кормильца, выплаты могут быть прекращены после достижения 18-летнего возраста и окончания школы, если получатель не предоставил в Социальный фонд России документ, подтверждающий обучение на очной форме в вузе или колледже. В случае устранения причин, вызвавших приостановку, пенсионные выплаты могут быть восстановлены.

Как писало URA.RU, в ряде антироссийских telegram-каналов распространили информацию о якобы планируемой отмене пенсий в Российской Федерации. Россиян успокоили: в соответствии с Конституцией РФ отмена этого вида выплат невозможна. Ранее сообщалось о перерасчете пенсий с 1 июня для некоторых категорий граждан, пишет RT.

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Выплата пенсии может быть временно прекращена в ряде случаев: если гражданин не получал ее на протяжении шести месяцев, не прошел медицинское переосвидетельствование в установленный срок или не предоставил подтверждение обучения в высшем учебном заведении. Об этом рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин. «При неявке инвалида в назначенный срок на переосвидетельствование в федеральное учреждение медико-социальной экспертизы выплата также может быть приостановлена», — уточнил эксперт в беседе с агентством «Прайм». Кроме того, средств может лишиться пенсионер, который не обращается за их получением шесть месяцев подряд. Кроме того, Балынин подчеркнул, что невыполнение требования о прохождении медико-социальной экспертизы в назначенный срок также ведет к приостановке выплат для инвалидов. Что касается пенсии по случаю потери кормильца, выплаты могут быть прекращены после достижения 18-летнего возраста и окончания школы, если получатель не предоставил в Социальный фонд России документ, подтверждающий обучение на очной форме в вузе или колледже. В случае устранения причин, вызвавших приостановку, пенсионные выплаты могут быть восстановлены. Как писало URA.RU, в ряде антироссийских telegram-каналов распространили информацию о якобы планируемой отмене пенсий в Российской Федерации. Россиян успокоили: в соответствии с Конституцией РФ отмена этого вида выплат невозможна. Ранее сообщалось о перерасчете пенсий с 1 июня для некоторых категорий граждан, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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