Челябинские садоводы начали собирать один из первых ягодных урожаев этого года — жимолость. Об этом рассказала жительница поселка Старокамышинск в районе Копейска Татьяна У.
Еще жимолость спеет. Насобирала чуть. Старокамышинск», — написала женщина в сообществе «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в соцсети «ВКонтакте».
К посту челябинка приложила фотографии первого урожая. На кустах видно много поспевающих ягод, а объем собранного уже составил почти литр.
Как ранее писало URA.RU, жители Челябинской области начали собирать первые в этом сезоне подберезовики. В лесах также уже появились маслята.
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