02 июня 2025

В Челябинской области начали собирать первые ягоды. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Жимолость - одна из первых летних ягод
Жимолость - одна из первых летних ягод Фото:

Челябинские садоводы начали собирать один из первых ягодных урожаев этого года — жимолость. Об этом рассказала жительница поселка Старокамышинск в районе Копейска Татьяна У.

Еще жимолость спеет. Насобирала чуть. Старокамышинск», — написала женщина в сообществе «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в соцсети «ВКонтакте».

К посту челябинка приложила фотографии первого урожая. На кустах видно много поспевающих ягод, а объем собранного уже составил почти литр.

Как ранее писало URA.RU, жители Челябинской области начали собирать первые в этом сезоне подберезовики. В лесах также уже появились маслята.

Жительнице Челябинской области удалось набрать почти литр жимолости
Жительнице Челябинской области удалось набрать почти литр жимолости
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Челябинские садоводы начали собирать один из первых ягодных урожаев этого года — жимолость. Об этом рассказала жительница поселка Старокамышинск в районе Копейска Татьяна У. Еще жимолость спеет. Насобирала чуть. Старокамышинск», — написала женщина в сообществе «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в соцсети «ВКонтакте». К посту челябинка приложила фотографии первого урожая. На кустах видно много поспевающих ягод, а объем собранного уже составил почти литр. Как ранее писало URA.RU, жители Челябинской области начали собирать первые в этом сезоне подберезовики. В лесах также уже появились маслята.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...