Запад рассматривал попытку захватить с помощью ВСУ Курскую атомную электростанцию и продвижение до Белгорода, чтобы заставить Россию выйти на переговоры на невыгодных для нее условиях. Об этом заявил командир спецподразделения «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
«Подводя итоги Курской операции <...> изначально закладывалось в этой операции — это захват атомной станции в городе Курчатов, сам город Курчатов должен был быть захвачен, Курск по объездной до Белгорода по объездной, и вся эта территория должна была, по их задумкам, по планам комитета штабов блока НАТО — эта территория должна была отойти под контроль противника», — заявил Алаудинов в беседе с РИА Новости.
Алаудинов ранее заявлял, что штабной комитет НАТО на протяжении более чем шести месяцев разрабатывал для Вооруженных сил Украины масштабную операцию в Курской области, задействовав максимальные ресурсы, западную военную технику и военнослужащих, прошедших обучение в Великобритании и других странах Североатлантического альянса. По его утверждению, украинское военное руководство намеревалось использовать возможное занятие территорий в качестве козыря на будущих переговорах. Однако, как отметил Алаудинов, российские войска нанесли противнику серьезное поражение, сорвав эти планы.
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