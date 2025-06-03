Магнитная атака не сходит: ждать ли передышку 4 июня 2025

С 1 июня Землю не отпускают мощные магнитные бури — солнечная активность бьет рекорды. Кульминацией стал шторм 3 июня, когда геомагнитный индекс достиг почти максимальных 7 баллов. Что происходит на Солнце, прогноз на 4 июня 2025, когда все закончится — в материале URA.RU.
Вспышки на Солнце в начале июня 2025
По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ СО РАН, июнь начался с аномально сильных вспышек класса М и X — это самый высокий уровень солнечной активности. 3 июня произошла еще одна мощная вспышка — ее последствия мы ощущаем сейчас. На Землю продолжают поступать протонные потоки, из-за чего геомагнитное поле не может вернуться в стабильное состояние. Такие колебания влияют на радиосвязь, работу GPS и общее самочувствие людей. Скорость солнечного ветра по-прежнему держится на уровне 700–800 км/с , хотя в норме она около 300–400.
1 июня приборы зафиксировали скорость солнечного ветра свыше 1000 км/с — это один из самых высоких показателей за всю историю наблюдений. Температура выброса — более 2 миллионов градусов, в 20 раз выше нормы. 2 июня магнитная буря достигла почти максимального уровня, а 3 июня, несмотря на надежды на спад, геомагнитный индекс достиг 7 баллов — это сильная буря, при которой чувствительные люди ощущают головные боли, скачки давления, бессонницу. По прогнозам, все это затянется как минимум до среды, 5 июня.
Прогноз магнитных бурь на 4 июня 2025
4 июня — день относительного затишья, но только до вечера. С утра и до 18:00 ожидается относительно спокойная ситуация — 3 балла по индексу Kp (это так называемый «зеленый» уровень — низкий уровень геомагнитной активности).
После 18:00 ситуация снова начнет накаляться:
- геомагнитное поле перейдет в возбужденное состояние (Kp до 4 баллов — это «оранжевый» уровень, он уже может ощущаться метеозависимыми);
- к полуночи возрастет вероятность 5-балльной магнитной бури (начнется 5 июня).
Вероятность по состоянию на 4 июня:
- Спокойная магнитосфера: 20%
- Возбужденная: 30%
- Магнитная буря (5 баллов): 50%
Параметры:
- Индекс AП: 18 (показывает общее возмущение магнитосферы, 18 — выше нормы)
- Индекс солнечного потока F10.7: 150 (норма — 70–140, значение 150 указывает на высокую активность)
Но надо помнить: прогнозы могут резко измениться — все зависит от солнечных вспышек, которые невозможно предсказать заранее. Именно поэтому ученые не дают точные прогнозы более чем на двое суток вперед.
Атмосферное давление 4 июня
Также 4 июня ожидается непростое атмосферное давление. В Москве — пониженное, около 746 мм рт. ст., в Питере — повышенное, 758 мм.
Когда давление понижено, многим тяжело проснуться, появляется слабость, кружится голова — особенно у тех, у кого и так низкое давление. А когда оно выше нормы — может подскочить давление у гипертоников, усиливаются головные боли, напряжение, нарушается сон. А если все это еще и на фоне магнитной бури — организму еще тяжелее.
Что такое магнитная буря и как она влияет
Магнитная буря — это резкое возмущение земного магнитного поля под действием выбросов с Солнца. Научных доказательств того, что они вредны для здоровья, пока нет. Но очень многие ощущают их приближение — особенно люди с метеочувствительностью, сердечно-сосудистыми заболеваниями, вегетативными нарушениями.
Как пережить магнитную бурю
- Следите за давлением: если у вас гипертония или гипотония — держите под рукой препараты, пейте больше воды.
- Высыпайтесь: усталость усиливает реактивность организма.
- Ограничьте кофе и алкоголь, не перегружайте себя физически.
- Ешьте легко: арбуз, зелень, овощи, орехи — помогают снять отеки и стабилизируют давление.
- Снизьте цифровую нагрузку: откажитесь от стрессовых новостей, снизьте экранное время.
- Частые прогулки на воздухе, даже просто 15 минут на балконе или у открытого окна — помогают организму адаптироваться.
- Магний и витамин B6 — нутриенты, которые поддерживают нервную систему в такие периоды.
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