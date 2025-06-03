Магнитный шторм 3 июня 2025: Землю накрыла космическая аномалия

Июнь уже потрепал нервы метеочувствительным — с первых дней месяца планету накрывает волна мощнейших магнитных бурь. Геомагнитная обстановка не просто нестабильная — она на пределе возможного. После всплеска 2 июня, уже 3 числа магнитная буря перешла в новую фазу и достигла критических 7 баллов. Для понимания: это почти максимум по шкале геомагнитной активности, где 9 — верхняя граница. URA.RU приводит геомагнитную обстановку на 3 июня 2025.
Вспышки на Солнце в начале июня 2025
Июнь стартовал с по-настоящему аномальной космической активности. Утром 1 июня приборы зафиксировали невероятную скорость солнечного ветра — более 1000 километров в секунду. Это один из самых высоких показателей за все время наблюдений. Температура выброса — свыше 2 миллионов градусов, что примерно в 20 раз выше нормы. Аномально мощные выбросы солнечной плазмы с минимальным опозданием долетели до Земли. И как результат — геомагнитная буря 2 июня, переросшая в еще более сильную 3 июня. По данным специалистов, текущая фаза не закончится раньше среды, 5 июня, сообщают ученые Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ СО РАН.
Что происходит 3 июня 2025: шторм в 7 баллов
Сегодня, 3 июня, ситуация остается крайне напряженной. По оценкам ученых, вероятность бури составляет 90%, то есть геомагнитная активность почти гарантирована.
- С 6:00 до 10:00 индекс Kp держался на уровне 5,5 балла, что уже считается началом геомагнитного воздействия на организм.
- С 12:00 по 15:00 ударила волна в 7 баллов — это уже «красный» уровень, который может сказаться даже на самочувствии здоровых людей.
- После 15:00 ситуация немного стабилизируется — прогнозируется снижение до 5 баллов, что считается «зеленым» уровнем, допустимым для большинства людей.
Для справки: максимальный геомагнитный индекс — 9 баллов, но уже начиная с 5, метеозависимые могут ощущать головные боли, скачки давления, тревожность и бессонницу.
Атмосферное давление в Москве и Санкт-Петербурге
Как будто магнитной активности было мало — добавилось еще одно испытание. В Москве и Петербурге сейчас пониженное атмосферное давление:
- В Москве — 745 мм рт. ст.,
- В Санкт-Петербурге — 755 мм рт. ст., при том, что нормой считается 760 мм.
Когда давление падает ниже нормы, организм испытывает гипоксию, а в сочетании с магнитной бурей это может проявляться как вялость, раздражительность, упадок сил. Особенно тяжело приходится людям с сердечно-сосудистыми и психоэмоциональными нарушениями.
Когда все закончится: прогноз магнитных бурь до конца июня
4 июня — буря пойдёт на спад до 4 баллов, это уже оранжевый уровень.
- 5 июня — условное затишье на уровне 5 баллов, «зеленая зона».
- С 6 по 10 июня — прогнозируется новая серия всплесков до 6–7 баллов, то есть возврат к «красному» уровню.
- С 11 по 13 июня — стабилизация, геомагнитный фон должен успокоиться.
- 14 июня — снова скачок до 5 баллов.
- С 15 по 23 июня — относительно спокойный период.
- 24 июня — очередной подъем до 5 баллов.
- 25 июня — повторная волна.
- С 26 по 28 июня — очередной всплеск возмущенности магнитосферы.
- К концу месяца — ситуация стабилизируется и июль должен начаться спокойно.
Как пережить магнитную бурю: советы на каждый день
- Снизьте нагрузку на нервную систему Исключите избыточную стимуляцию — новости, конфликты, кофеин и энергетики. Постарайтесь спать не менее 7–8 часов, желательно лечь до 23:00.
- Пейте больше чистой воды. При бурях кровь сгущается, а это дополнительная нагрузка на сердце и мозг. 1,5–2 литра чистой воды — не чай, не кофе — помогут организму справиться.
- Минимизируйте физическую нагрузку. В такие дни лучше не «геройствовать» в спортзале, а заменить силовые — легкой прогулкой или растяжкой.
- Скорректируйте рацион. Питайтесь легко: овощи, зелень, отварное мясо, рыба, каши. Соленое, жирное, острое — отложите на потом. Помогают продукты с калием — бананы, печеный картофель, тыквенные семечки.
- Следите за давлением. Если у вас есть тонометр, проверяйте показатели утром и вечером. Особенно важно для гипертоников и гипотоников — при отклонении от нормы принимайте назначенные врачом препараты.
- Добавьте магний и омегу-3. Они помогают снизить тревожность, укрепляют сосуды и стабилизируют работу сердца. Подберите дозировку с врачом или хотя бы фармацевтом.
- Избегайте алкоголя и курения. Даже «бокальчик вина» может усилить негативные ощущения при магнитных бурях.
Кому особенно тяжело в такие дни
- Метеозависимые люди — даже легкие скачки давления и геомагнитного индекса могут вызвать головные боли, слабость, депрессию.
- Пожилые люди — страдают чаще из-за сосудистой системы, могут обостриться хронические заболевания.
- Гипертоники и гипотоники — из-за скачков давления, особенно в сочетании с магнитной бурей, повышаются риски.
- Беременные женщины — могут ощущать нестабильность настроения, снижение энергии.
- Люди с психоэмоциональной нестабильностью — тревожность, панические атаки, бессонница усиливаются в такие дни.
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