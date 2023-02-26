Пермские воздухоплаватели больше не будут организовывать «Небесную ярмарку»

Федерация воздухоплавательного спорта Пермского края перестала быть организатором ежегодного фестиваля «Небесная ярмарка». Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил президент федерации Андрей Вертипрахов.
«Отвечаю на ваши многочисленные вопросы относительно фестиваля. Федерация воздухоплавательного спорта Пермского края с 2023 года не является организатором фестиваля „Небесная ярмарка“ (и я в том числе). Собственником бренда „Небесная ярмарка“ является администрация Кунгурского муниципального округа, все вопросы относительно этого мероприятия следует задавать непосредственному организатору», — написал Андрей Вертипрахов.
Руководитель спортивного объединения также отметил, что в 2023 году их команда аэронавтов будет проводить другие крупные мероприятия: Чемпионат ПФО и Кубок ПК по воздухоплавательному спорту на территории Кишертского муниципального района — в деревне Пеньки. Они состоятся с 27 по 30 июля.
Ранее URA.RU сообщало, что один из организаторов первого фестиваля «Небесная ярмарка» Амир Махмудов заявил, что наблюдает агонию праздника. По его мнению, ярмарка в ближайшем будущем может прекратить существование
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