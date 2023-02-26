Пермские воздухоплаватели больше не будут организовывать «Небесную ярмарку»

Федерация воздухоплавательного спорта Пермского края перестала быть организатором «Небесной ярмарки»

27 февраля 2023 в 16:02 Размер текста - 17 +

Пермский фестиваль сменил организатора Фото: Сергей Русанов © URA.RU Федерация воздухоплавательного спорта Пермского края перестала быть организатором ежегодного фестиваля «Небесная ярмарка». Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил президент федерации Андрей Вертипрахов. «Отвечаю на ваши многочисленные вопросы относительно фестиваля. Федерация воздухоплавательного спорта Пермского края с 2023 года не является организатором фестиваля „Небесная ярмарка“ (и я в том числе). Собственником бренда „Небесная ярмарка“ является администрация Кунгурского муниципального округа, все вопросы относительно этого мероприятия следует задавать непосредственному организатору», — написал Андрей Вертипрахов. Руководитель спортивного объединения также отметил, что в 2023 году их команда аэронавтов будет проводить другие крупные мероприятия: Чемпионат ПФО и Кубок ПК по воздухоплавательному спорту на территории Кишертского муниципального района — в деревне Пеньки. Они состоятся с 27 по 30 июля. Ранее URA.RU сообщало, что один из организаторов первого фестиваля «Небесная ярмарка» Амир Махмудов заявил, что наблюдает агонию праздника. По его мнению, ярмарка в ближайшем будущем может прекратить существование

Федерация воздухоплавательного спорта Пермского края перестала быть организатором ежегодного фестиваля «Небесная ярмарка». Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил президент федерации Андрей Вертипрахов. «Отвечаю на ваши многочисленные вопросы относительно фестиваля. Федерация воздухоплавательного спорта Пермского края с 2023 года не является организатором фестиваля „Небесная ярмарка“ (и я в том числе). Собственником бренда „Небесная ярмарка“ является администрация Кунгурского муниципального округа, все вопросы относительно этого мероприятия следует задавать непосредственному организатору», — написал Андрей Вертипрахов. Руководитель спортивного объединения также отметил, что в 2023 году их команда аэронавтов будет проводить другие крупные мероприятия: Чемпионат ПФО и Кубок ПК по воздухоплавательному спорту на территории Кишертского муниципального района — в деревне Пеньки. Они состоятся с 27 по 30 июля. Ранее URA.RU сообщало, что один из организаторов первого фестиваля «Небесная ярмарка» Амир Махмудов заявил, что наблюдает агонию праздника. По его мнению, ярмарка в ближайшем будущем может прекратить существование