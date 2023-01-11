Легендарный пермский фестиваль «Небесная ярмарка» сменил куратора

Концертов на фоне шаров вместо соревнований опасается основатель «Небесной ярмарки» Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Фестиваль воздухоплавания «Небесная ярмарка», 20 лет проходящий в Пермском крае, сменил куратора. Как выяснило URA.RU, теперь за его проведение отвечает не министерство спорта, а минтуризма. Потерю фестивалем спортивной составляющей признаком его увядания и последующего закрытия назвал ранее один из основателей Амир Махмудов. О передаче полномочий по проведению праздника агентству рассказали в минспорта.

«Мероприятие полностью передано в министерство туризма Пермского края», — ответили URA.RU в региональном министерстве физической культуры и спорта на вопрос о судьбе «Небесной ярмарки». В минтуризма агентству обещали ответить на запрос позднее.

Ранее один из организаторов первого фестиваля «Небесная ярмарка» Амир Махмудов заявил, что наблюдает агонию праздника. По его мнению, ярмарка в ближайшем будущем может прекратить существование. Махмудов обратил внимание, что в этом году в рамках фестиваля не заявлено спортивных состязаний, таких как Чемпионат и Кубок России, как это было ранее.

Фестиваль воздухоплавателей «Небесная ярмарка» проходил в Кунгуре с 2002 года. В 2022 году он лишился международного статуса, но собрал тысячи зрителей. В декабре стало известно, что в 2023 году ярмарка пройдет уже не в Кунгуре, а рядом с деревней Теплая.