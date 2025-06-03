Трое мужчин не устояли перед украинскими вербовщиками и устроили поджог

Троих россиян приговорили к лишению свободы за совершение поджогов и распространение призывов к террористической деятельности в интернете. Они были завербованы украинскими спецслужбами. Об этом рассказали в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«ФСБ совместно со Следственным комитетом РФ пресечена деятельность жителей Республики Коми, Свердловской, Кировской областей. <...> [Осужденные] совершили поджоги военных объектов и транспортной инфраструктуры, [а также] распространяли в сети Интернет призывы к преступлениям террористического и экстремистского характера», — сказали в ЦОС. В Центре также добавили, что, согласно материалам дела, осужденные были завербованы украинскими спецслужбами. Контакт с осужденными происходил посредством мессенджеров Telegram и Element. Суд приговорил их к лишению свободы на сроки от 15 до 19 лет.
Ранее в Южном окружном военном суде был вынесен приговор троим жителям Краснодарского края, признанным виновными в публичных призывах к совершению терактов на поездах и в аэропортах. Виновных приговорили к срокам от 5,5 до 6,5 лет лишения свободы, передает RT.
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