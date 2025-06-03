Трое мужчин не устояли перед украинскими вербовщиками и устроили поджог

ФСБ: трое россиян осуждены за поджоги и призывы к терроризму в интернете
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Троих россиян осудили за поджоги и призывы к терроризму в интернете
Троих россиян осудили за поджоги и призывы к терроризму в интернете Фото:

Троих россиян приговорили к лишению свободы за совершение поджогов и распространение призывов к террористической деятельности в интернете. Они были завербованы украинскими спецслужбами. Об этом рассказали в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«ФСБ совместно со Следственным комитетом РФ пресечена деятельность жителей Республики Коми, Свердловской, Кировской областей. <...> [Осужденные] совершили поджоги военных объектов и транспортной инфраструктуры, [а также] распространяли в сети Интернет призывы к преступлениям террористического и экстремистского характера», — сказали в ЦОС. В Центре также добавили, что, согласно материалам дела, осужденные были завербованы украинскими спецслужбами. Контакт с осужденными происходил посредством мессенджеров Telegram и Element. Суд приговорил их к лишению свободы на сроки от 15 до 19 лет.

Ранее в Южном окружном военном суде был вынесен приговор троим жителям Краснодарского края, признанным виновными в публичных призывах к совершению терактов на поездах и в аэропортах. Виновных приговорили к срокам от 5,5 до 6,5 лет лишения свободы, передает RT.

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Троих россиян приговорили к лишению свободы за совершение поджогов и распространение призывов к террористической деятельности в интернете. Они были завербованы украинскими спецслужбами. Об этом рассказали в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. «ФСБ совместно со Следственным комитетом РФ пресечена деятельность жителей Республики Коми, Свердловской, Кировской областей. <...> [Осужденные] совершили поджоги военных объектов и транспортной инфраструктуры, [а также] распространяли в сети Интернет призывы к преступлениям террористического и экстремистского характера», — сказали в ЦОС. В Центре также добавили, что, согласно материалам дела, осужденные были завербованы украинскими спецслужбами. Контакт с осужденными происходил посредством мессенджеров Telegram и Element. Суд приговорил их к лишению свободы на сроки от 15 до 19 лет. Ранее в Южном окружном военном суде был вынесен приговор троим жителям Краснодарского края, признанным виновными в публичных призывах к совершению терактов на поездах и в аэропортах. Виновных приговорили к срокам от 5,5 до 6,5 лет лишения свободы, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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