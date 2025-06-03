Кредиторы завода Роскосмоса в Миассе не решили, продлять ли его банкротство

Кредиторы Миасского машзавода (ММЗ, Челябинская область), входящего в структуру Роскосмоса, отказались принимать решение о продлении банкротства предприятия. Как сообщил управляющий Анатолий Селищев, вопрос о новом сроке конкурсного производства остался без решения.
«Решения, принятые на собрании кредиторов. Отчет конкурсного управляющего о своей деятельности представлен к сведению кредиторов. По вопросу об обращении в суд с ходатайством о продлении процедуры конкурсного производства на шесть месяце кредиторы воздержались от принятия решения», — сообщил Селищев на «Федресурсе».
В юротделе ММЗ пояснили URA.RU, что результаты голосования являются стандартными. Кредиторы аналогичным образом уже голосовали, однако это не мешает суду продлять процедуру конкурсного производства. Очередной отчет суду на заседание, где будет решаться вопрос о сроках банкротства, представит к 18 июня.
Процесс в июне 2022 года запустил Россельхозбанк, намеревающийся получить обратно кредитные средства. Общая задолженность тогда достигала двух млрд рублей, из них 1,288 млрд рублей завод был должен банку. Чтобы рассчитаться с кредиторами, конкурсный управляющий распродает имущество предприятия, включая недвижимость. В ноябре 2023 года за 83 млн рублей с молотка ушел гаражный комплекс, в феврале 2025 года — пансионат на берегу двух морей в поселке Кучугуры. Здравницу удалось продать за 25,8 млн рублей. Также осенью 2024 года на торги выставлялся долг перед финорганизацией.
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