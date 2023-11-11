Гараж завода-банкрота Роскосмоса в Миассе выкупила компания «Ламинарные системы»

12 ноября 2023 в 23:15 Размер текста - 17 +

Компания «Ламинарные системы» выкупила гаражный комплекс ММЗ за 83 млн рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Гаражный комплекс обанкротившегося предприятия Роскосмоса Миасского машзавода (ММЗ, Челябинская область) за 83 миллиона рублей выкупила компания «Ламинарные системы». Информацию об этом указана на сайте «Федресурс». «Лот номер четыре. Территория гаража (32 объекта недвижимости, пять единиц коммуникаций, два земельных участка, 29 единиц движимого имущества), начальная цена 72 284 000 руб. <…> Торги состоялись. Лучшая цена: 83 126 600 рублей. Победитель: Закрытое акционерное общество „Ламинарные системы“» — указано на сайте. Компания «Ламинарные системы» работает в городе Миасс (Челябинская область). Она занимается производством инструментов, оборудования и приспособлений для медицинских целей. Владельцем является Денис Букреев. Ему также принадлежит компания «Крутой берег», которая строит термальный курорт за 700 миллионов рублей на озере Тургояк. Работа по продаже гаражного комплекса предприятия Роскосмоса ведется в рамках процедуры банкротства ММЗ. 39 объектов «территории гаража» оценили в 70 миллионов рублей. В начале октября гаражный комплекс завода-банкрота за 72 миллиона рублей выставили на торги.

Гаражный комплекс обанкротившегося предприятия Роскосмоса Миасского машзавода (ММЗ, Челябинская область) за 83 миллиона рублей выкупила компания «Ламинарные системы». Информацию об этом указана на сайте «Федресурс». «Лот номер четыре. Территория гаража (32 объекта недвижимости, пять единиц коммуникаций, два земельных участка, 29 единиц движимого имущества), начальная цена 72 284 000 руб. <…> Торги состоялись. Лучшая цена: 83 126 600 рублей. Победитель: Закрытое акционерное общество „Ламинарные системы“» — указано на сайте. Компания «Ламинарные системы» работает в городе Миасс (Челябинская область). Она занимается производством инструментов, оборудования и приспособлений для медицинских целей. Владельцем является Денис Букреев. Ему также принадлежит компания «Крутой берег», которая строит термальный курорт за 700 миллионов рублей на озере Тургояк. Работа по продаже гаражного комплекса предприятия Роскосмоса ведется в рамках процедуры банкротства ММЗ. 39 объектов «территории гаража» оценили в 70 миллионов рублей. В начале октября гаражный комплекс завода-банкрота за 72 миллиона рублей выставили на торги.