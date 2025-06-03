Ельцин Центр отменил приезд иноагента Яна Рачинского

В Екатеринбурге Ельцин Центр отменил приезд правозащитника и председателя международного общества «Мемориал» (включен в реестр иноагентов, Верховный суд России ликвидировал организацию в конце 2021 года) Яна Рачинского (внесен Минюстом России в реестр иноагентов). Его убрали из состава оргкомитета конференции в ЕЦ.
Рачинский был приглашен в Ельцин Центр на международную историческую конференцию «История сталинизма», которая будет проходить с 19 по 22 июня. Ближе к дате проведения мероприятия имя правозащитника пропало из списка приглашенных.
Министерство юстиции РФ внесло в перечень иностранных агентов Рачинского 23 мая. Причиной стало распространение материалов иноагентов, фейков о деятельности властей России и военных страны. Также ему вменяют выступление против проведения боевых действий на Украине.
Ранее полпред президента в УрФО Артем Жога призвал скорректировать повестку Ельцин Центра на более патриотичную и больше не приглашать людей, которые имеют антироссийскую позицию. При этом ЕЦ он назвал хорошей площадкой.
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