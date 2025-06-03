Ельцин Центр отменил приезд иноагента Яна Рачинского

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Рачинский должен был участвовать в конференции «История сталинизма»
Рачинский должен был участвовать в конференции «История сталинизма» Фото:

В Екатеринбурге Ельцин Центр отменил приезд правозащитника и председателя международного общества «Мемориал» (включен в реестр иноагентов, Верховный суд России ликвидировал организацию в конце 2021 года) Яна Рачинского (внесен Минюстом России в реестр иноагентов). Его убрали из состава оргкомитета конференции в ЕЦ.

Рачинский был приглашен в Ельцин Центр на международную историческую конференцию «История сталинизма», которая будет проходить с 19 по 22 июня. Ближе к дате проведения мероприятия имя правозащитника пропало из списка приглашенных.

Министерство юстиции РФ внесло в перечень иностранных агентов Рачинского 23 мая. Причиной стало распространение материалов иноагентов, фейков о деятельности властей России и военных страны. Также ему вменяют выступление против проведения боевых действий на Украине.

Ранее полпред президента в УрФО Артем Жога призвал скорректировать повестку Ельцин Центра на более патриотичную и больше не приглашать людей, которые имеют антироссийскую позицию. При этом ЕЦ он назвал хорошей площадкой.

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В Екатеринбурге Ельцин Центр отменил приезд правозащитника и председателя международного общества «Мемориал» (включен в реестр иноагентов, Верховный суд России ликвидировал организацию в конце 2021 года) Яна Рачинского (внесен Минюстом России в реестр иноагентов). Его убрали из состава оргкомитета конференции в ЕЦ. Рачинский был приглашен в Ельцин Центр на международную историческую конференцию «История сталинизма», которая будет проходить с 19 по 22 июня. Ближе к дате проведения мероприятия имя правозащитника пропало из списка приглашенных. Министерство юстиции РФ внесло в перечень иностранных агентов Рачинского 23 мая. Причиной стало распространение материалов иноагентов, фейков о деятельности властей России и военных страны. Также ему вменяют выступление против проведения боевых действий на Украине. Ранее полпред президента в УрФО Артем Жога призвал скорректировать повестку Ельцин Центра на более патриотичную и больше не приглашать людей, которые имеют антироссийскую позицию. При этом ЕЦ он назвал хорошей площадкой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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