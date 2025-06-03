День крановщика, святого Василиска и корги: что отмечают 4 июня в России и мире

Среда, 4 июня 2025 года, насыщена разнообразными праздниками и памятными датами. Российские крановщики отмечают профессиональный праздник, по всему миру проходят мероприятия, посвященные защите детей от военной агрессии. Православные в это время вспоминают мученика Василиска Команского. URA.RU приводит подробный обзор праздников, которые отмечают 4 июня в России и мире.
Праздники в Росси и мире 4 июня 2025
День крановщика
Крановщик — специалист, управляющий подъемными кранами — башенными, мостовыми, козловыми. Чтобы работать на высоте в десятки метров, поднимать и точно размещать многотонные грузы, нужно не только профессионализм, но и идеальные рефлексы, устойчивость к стрессу и способность к концентрации.
Дата не закреплена на государственном уровне, но широко отмечается в профессиональной среде. По одной версии, праздник приурочен к дате запуска первого башенного крана в СССР. По другой — выбран из практических соображений: именно в июне начинается активная строительная фаза года, когда техника и специалисты работают на пределе возможностей. В среднем за смену опытный крановщик может переместить до 200 тонн строительных материалов.
- Один из высоких башенных кранов в мире — Liebherr 1000 EC-B, его высота может превышать 100 метров, а вылет стрелы — до 80 метров.
- Зарплата крановщика в России может доходить до 120–150 тысяч рублей в северных регионах и на опасных объектах.
- Крановщики должны проходить психофизиологические тесты, потому что работа сравнима по уровню ответственности с пилотированием.
Международный день невинных детей — жертв агрессии
В этот день в 1982 году в ходе конфликта на Ближнем Востоке (военное вторжение Израиля в Ливан) мир увидел кадры страданий и гибели детей. С тех пор 4 июня — напоминание о том, что даже в горячих точках у детей должно быть право на жизнь, безопасность и детство.
Факты:
- По данным ЮНИСЕФ, в зонах конфликтов живет более 230 миллионов детей.
- За последние 10 лет более 100 000 детей были убиты или искалечены в военных конфликтах.
- ООН сегодня фиксирует 6 категорий грубейших нарушений прав ребенка: убийства, насилие, похищения, сексуальные преступления, атаки на школы/больницы, отказ в гуманитарной помощи.
- Символ этого дня — сломанная детская игрушка, оставшаяся на руинах.
День корги
В этот день интернет буквально утопает в фотографиях ушастых, коротконогих пельмешек на лапках — да-да, тех самых корги. Их название происходит от валлийского «cor ci», что означает «карликовая собака». Порода существует более тысячи лет, и в Уэльсе этих псов считали не просто пастухами, а волшебными ездовыми собаками фей.
Факты:
- Корги — любимая порода королевы Елизаветы II. За свою жизнь она завела более 30 таких собак.
- У корги есть две официальные разновидности: пемброк и кардиган. Различить легко: у кардиганов хвост длинный, у пемброков — короткий, чаще купированный.
- Несмотря на милый вид, это — собака-пастух. Активная, умная, со сложным характером и массой энергии.
День любителей лета
4 июня по всему миру отмечают День любителей лета. Этот сезон года уже полностью вступил в свои права, поэтому можно в полной мере насладить солнцем, загорать и купаться.
Что делают в этот день:
- Планируют отпуск (или хотя бы мечтают о нем);
- Устраивают пикники и «званые завтраки на балконе»;
- Ставят себе солнечные цели: больше гулять, читать, знакомиться, дышать.
Факт: по исследованиям Гарвардского университета, даже 15 минут в день на солнце повышают уровень витамина D, улучшают настроение и снижают уровень кортизола.
Православные праздники 4 июня
День памяти мученика Василиска Команского
Святой Василиск — не просто мученик, а один из «железных» воинов духа раннехристианской эпохи. Он жил в третьем веке, был племянником святого Феодора Тирона и жил во времена жестких гонений при императоре Максимине. Несмотря на заключение в темницу и пытки, Василиск не отрекся от веры. Его обезглавили в городе Команы (современная Турция), и по преданию, после казни над его могилой совершались чудеса.
В народе этот день называли Васильков день. Он считался своеобразным «водоразделом» между весной и летом: крестьяне внимательно следили за погодой, чтобы понять, каким будет урожай.
День памяти мученика Иоанна-Владимира, князя Сербского (X–XI века)
Святой Иоанн-Владимир — князь Зеты (сейчас — Черногория), один из первых христианских правителей Балкан. Его захватил в плен болгарский царь Самуил, но тот поразил врага кротостью и благочестием. Самуил не только отпустил его, но и отдал за него замуж свою дочь Косару.
Однако после смерти Самуила, новый болгарский царь — Иван Владислав — решил устранить Иоанна как угрозу. Тот прибыл к нему по приглашению, не взяв с собой охраны, и был коварно обезглавлен. Его мощи хранились сначала в Преславе, затем в монастыре Святого Иоанна в Эльбасане (Албания), а сегодня почитаются на всей территории бывшей Югославии. Он считается покровителем Сербии и Черногории, а также символом жертвенного служения и честного правления.
День памяти священномученика Михаила Борисова (XX век)
Священник Михаил Борисов служил в сельском приходе в Новгородской губернии и был известен как настоящий «батюшка из народа». Во времена массовых репрессий против духовенства продолжал служить, крестить, исповедовать и причащать. В 1942 году его арестовали за «антисоветскую деятельность». Михаила расстреляли, а спустя десятилетия он был канонизирован, как новомученик Российский. Сегодня он почитается, в первую очередь, в Новгородской области.
День памяти праведного Иакова Боровичского, Новгородского чудотворца (XVI век)
Праведный Иаков — фигура тихая, но яркая. Родом из крестьян, он с детства был замечен за особой благочестивостью и праведной жизнью. Оставив мирскую суету, он подвизался в молитве и уединении в районе Боровичей. По преданию, именно его молитвами были спасены деревни от засухи, а больные — от тяжелых недугов. В народе его почитали как покровителя хлебопашцев, молитвенника за землю Новгородскую. День его памяти считался благословением для будущего урожая. В это время люди молились за «хорошее лето и добрую жатву».
Что нельзя делать 4 июня: народные запреты и приметы
Васильков день связывали не только с церковным календарем, но и с природными циклами — началом летнего периода, когда природа входит в полную силу, а люди готовятся к сенокосу и жатве. Считалось, что в этот день силы природы особенно активны, и любые необдуманные действия могут навредить человеку.
- Нельзя купаться в водоемах. Считалось, что русалки и водяные в это время особенно злы, и могут утащить под воду.
- Нельзя есть тяжелую и жирную пищу, пить алкоголь. Запрет связан с церковной традицией поста и одновременно с поверьем: нарушишь — заработаешь болезнь желудка или навлечешь на себя беду.
- Запрещено копать землю, заниматься стройкой, ремонтом, огородом. Любые «разрушительные» действия в этот день могли «разозлить» силы природы — считалось, что из этого ничего хорошего не выйдет: урожай может погибнуть, в доме заведутся болезни.
- Женам нельзя стричь мужей. Люди верили, что подстричь мужа на Василька — укоротить ему жизнь. Суеверие, конечно, но слишком устойчивое в народной памяти, чтобы игнорировать.
- Девушкам нельзя плакать. Если заплакать 4 июня — можно «вымыть» счастье из своей судьбы. Слезы в этот день считались предвестниками будущих бед.
Приметы 4 июня
- Если пчелы 4 июня гудят особенно громко — лето будет жарким.
- Утро туманное — к урожаю грибов.
- Если в этот день идет дождь — жди беды в семье или ссоры.
Кто родился 4 июня
Мировые знаменитости
- Анджелина Джоли (1975). Американская актриса, режиссер и посол доброй воли ООН. Обладательница «Оскара» и трех «Золотых глобусов». Известна по фильмам «Лара Крофт», «Малефисента», «Подмена». Активно занимается гуманитарной деятельностью.
- Рассел Брэнд (1975). Британский комик, актер и писатель. Известен своим эксцентричным стилем и ролями в фильмах «В пролете» и «Побег из Вегаса». Также ведет подкасты и пишет книги.
- Уна Чаплин (1986). Испанская актриса, внучка Чарли Чаплина. Сыграла Талису Мэйгир в сериале «Игра престолов». Также снималась в фильмах «Табу» и «Путешествие».
- Брюс Дерн (1936). Американский актер, номинант на «Оскар». Известен по фильмам «Небраска», «Возвращение» и «Дикая река». Отец актрисы Лоры Дерн.
Российские знаменитости
- Виктор Тихонов. Легендарный советский хоккейный тренер. Под его руководством сборная СССР выиграла множество чемпионатов мира и Олимпийских игр. Также тренировал клуб ЦСКА.
- Роман Мирошниченко (1977). Российский гитарист-виртуоз, композитор и музыкальный продюсер. Лауреат международных музыкальных премий, сотрудничал с мировыми звездами джаза и фьюжн.
- Иван Тананаев (1904–1993). Советский ученый-химик, академик АН СССР и РАН. Внес значительный вклад в развитие неорганической химии и технологии редких элементов.
- Евгений Устюгов (1985). Российский биатлонист, двукратный олимпийский чемпион. Побеждал в индивидуальных гонках и эстафетах на Олимпийских играх 2010 и 2014 годов.
Кто празднует именины 4 июня
По православному календарю 4 июня именины отмечают:
- Василиск. В честь мученика Василиска Команского, страдавшего за христианскую веру в III веке. Имя редкое, но в древности очень почитаемое.
- Иоанн. В честь Иоанна-Владимира, князя Сербского, мученика. Он был примером верности христианству и стал символом духовной стойкости для южнославянских народов.
- Михаил. В честь священномученика Михаила Борисова, расстрелянного в 1942 году за служение церкви во времена гонений.
- Иаков. В честь праведного Иакова Боровичского, Новгородского чудотворца, известного своей скромностью, смирением и чудесами после смерти.
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