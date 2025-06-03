Актеры тюменского драмтеатра запустили новую акцию протеста

Актеры тюменского драмтеатра запустили флешмоб в поддержку уволенного директора
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В тюменском драмтеатре не могут смириться с увольнением экс-директора Сергея Осинцева
В тюменском драмтеатре не могут смириться с увольнением экс-директора Сергея Осинцева Фото:

Актеры Тюменского большого драматического театра (ТБДТ) запустили новую акцию в поддержку уволенного директора Сергея Осинцева, который находится под следствием по делу о мошенничестве. Информация об этом указана в официальном паблике ТБДТ в соцсети "ВКонтакте".

"Участвуйте во флешмобе? «ТБДТ навсегда»! ?Вам нужно сделать пост с фото себя с одним из актуальных символов театра: красные итальянские кресла Большого зала театра; разворот журнала PENA №4 с директором нашего театра Сергеем Осинцевым; цитатами про наш театр. Написать свои мысли про наш театр! Отметить хэштеги: #ТБДТнавсегда#НЕподразделениеАТЕАТР#ВыбираюЭТИбуквыТБДТ", — указано в публикации театра.

Несколько подписчиков сообщества уже поддержали акцию, приняв в ней участие. При этом, ранее, по данным источников URA.RU, губернатор Тюменской области Александр Моор на закрытом совещании запретил использовать театр в качестве площадки для протестов.

Волна протестных акций началась в ТБДТ после увольнения экс-директора Сергея Осинцева и его заместителя Александра Чурсина, которые находятся под следствием по делу о мошенничестве на сумму свыше 30 млн рублей. Театральная труппа требует, чтобы их восстановили на работе, а учреждение вывели из состава Тюменского концертно-театрального объединения.

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Актеры Тюменского большого драматического театра (ТБДТ) запустили новую акцию в поддержку уволенного директора Сергея Осинцева, который находится под следствием по делу о мошенничестве. Информация об этом указана в официальном паблике ТБДТ в соцсети "ВКонтакте". "Участвуйте во флешмобе? «ТБДТ навсегда»! ?Вам нужно сделать пост с фото себя с одним из актуальных символов театра: красные итальянские кресла Большого зала театра; разворот журнала PENA №4 с директором нашего театра Сергеем Осинцевым; цитатами про наш театр. Написать свои мысли про наш театр! Отметить хэштеги: #ТБДТнавсегда , #НЕподразделениеАТЕАТР , #ВыбираюЭТИбуквыТБДТ ", — указано в публикации театра. Несколько подписчиков сообщества уже поддержали акцию, приняв в ней участие. При этом, ранее, по данным источников URA.RU, губернатор Тюменской области Александр Моор на закрытом совещании запретил использовать театр в качестве площадки для протестов. Волна протестных акций началась в ТБДТ после увольнения экс-директора Сергея Осинцева и его заместителя Александра Чурсина, которые находятся под следствием по делу о мошенничестве на сумму свыше 30 млн рублей. Театральная труппа требует, чтобы их восстановили на работе, а учреждение вывели из состава Тюменского концертно-театрального объединения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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