Песков раскрыл, как Россия и США будут обсуждать Украину

Между Москвой и Вашингтоном сохраняются действующие каналы для диалога, которыми российская сторона продолжает пользоваться для поддержания контактов. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя прибытия руководителя офиса Зеленского Андрея Ермака в Вашингтон.
«Мы имеем каналы диалога с американской стороной и продолжаем использовать эти каналы диалога для общения», — сказал Песков журналистам, отвечая журналистам во время конференц-колла. Корреспонденты российских СМИ интересовались, собирается ли Россия обсудить с США свое видение результатов переговоров с Украиной в Стамбуле.
Во вторник стало известно, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак прибыл в Вашингтон в составе украинской делегации. Руководит делегацией первый вице-премьер и министр экономики Украины Юлия Свириденко, также в состав вошли представители Министерства обороны Украины.
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