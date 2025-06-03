Помощник Зеленского вылетел в США

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак отправляется в Соединенные Штаты Америки. Об этом сообщает агентство РБК-Украина.
«Руководитель ОП Андрей Ермак летит в США», — пишет агентство. Официальных заявлений о целях визита на момент публикации не поступало.
Согласно данным сервиса отслеживания авиаперелетов Flightaware, самолет с бортовым номером UR-ABA, который, как предполагается, связан с украинским руководством, уже находится в воздушном пространстве США. Однако точная информация о составе делегации, а также о том, сопровождает ли Ермака президент Украины Владимир Зеленский, отсутствует.
Визит Андрея Ермака происходит на фоне напряженных отношений между Киевом и Вашингтоном. Напомним, что 28 февраля 2025 года президент Украины Владимир Зеленский посещал Белый дом для подписания соглашения о совместной разработке украинских недр. В ходе встречи американский лидер Дональд Трамп выразил недовольство позицией Киева по вопросам прекращения огня и публичных заявлений по поводу России. В результате переговоры завершились без подписания соглашения, а украинская делегация покинула Белый дом.
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