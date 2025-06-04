Дерматолог рассказала о первой помощи при солнечном ожоге

Солнечный ожог — это реакция кожи, которая возникает после активного воздействия ультрафиолета. Он проявляется покраснением, зудом, припухлостью и болезненностью. В беседе с корреспондентом URA.RU дерматолог, косметолог Натэла Гришина рассказала, как спасти кожу после солнечного ожога.
Что такое солнечный ожог
Солнечный ожог возникает из-за избытка ультрафиолетового излучения, повреждающего верхние слои кожи. По сути, это тот же ожог, что и от утюга, плойки или кипятка — просто с другим источником тепла. Солнечные ожоги бывают разной степени тяжести.
- Ожог первой степени — кожа горячая на ощупь, краснеет, появляется отек. Человек может ощущать жжение, слабость, тошноту и головокружение. Иногда поднимается температура, особенно если ожог распространяется на большой площади тела. через несколько дней кожа может начать шелушиться.
- Ожог второй степени — появляются пузыри, боль и риск инфицирования. Ожог затрагивает более глубокий слой кожи.
«Волдыри появляются не сразу, а спустя какое-то время — через несколько часов или даже на следующий день», — уточнила дерматолог Натэла Гришина. По ее словам, это тревожный сигнал, так как пузырях скапливается серозная жидкость. Таким образом организм пытается защитить поврежденные ткани.
Такие ожоги всегда болезненны: кожа становится гиперчувствительной, любое прикосновение вызывает жжение. При неправильном уходе или самостоятельном прокалывании пузырей есть высокий риск инфицирования. По словам специалисты, может присоединиться бактериальная инфекция, а в тяжелых случаях — гнойное воспаление. Эксперт отмечает, что появление волдырей — повод обратиться к врачу. Также медицинская помощь может понадобиться, если ухудшается общее состояние.
Что делать при легком солнечном ожоге: пошаговая инструкция
Если кожа покраснела, немного опухла и чешется — это ожог первой степени. Он хоть и выглядит не страшно, но все равно требует ухода. Для начала нужно укрыться от солнца. «Не стойте на открытом солнце ни минуты. Зайдите в помещение, найдите тень, охладите кожу. Подойдет прохладный душ или ванна — не ледяная, а приятной температуры. Это поможет снять жар и немного уменьшить воспаление», — советует дерматолог Натэла Гришина.
Эксперт также советует охладить кожу, чтобы остановить дальнейшее термическое повреждение и снизить температуру. Сделать это можно с помощь специальных кремов. «Крема уменьшают воспаление, отечность, успокаивают кожу, ускоряют заживление. Наносить его можно пока кожа не станет нормальной», — объясняет врач.
Если ожог сопровождается зудом, жжением, бессонницей, то понадобятся:
- Антигистаминные — особенно на ночь, чтобы можно было спокойно уснуть.
- Обезболивающие — снимает боль и уменьшает воспаление.
Как ухаживать за кожей после солнечного ожога
По словам дерматолога, шелушение кожи после солнечного ожога — нормальный процесс восстановления. Однако специалист не советует сдирать руками. «Отшелушивать кожу можно только через семь-восемь дней после ожога и исключительно мягко — в душе, с помощью деликатного скраба или губки», — советует эксперт.
Также важно:
- носить одежду из натуральных тканей — хлопок, лен;
- избегать тесных и синтетических вещей, чтобы не раздражать кожу;
- увлажнять кожу легкими кремами или гелями, но без жирных масел и вазелина, которые могут закупоривать поры и замедлять восстановление.
Можно ли мыться под холодным душем
Категорически не стоит обливаться ледяной водой, так как переохлаждение может ослабить иммунитет и усилить стресс для организма. «Оптимальный вариант — прохладный душ или ванна с комфортной температурой, которая помогает снизить температуру кожи и уменьшить боль», — говорит Гришина.
Сметана, кефир и другие кисломолочные продукты при солнечном ожоге
Натэла Гришина не рекомендует наносить на поврежденную ожогом кожу кисломолочные продукты. По ее словам, сметана, кефир, йогурты содержат жиры и липиды, которые являются питательной среда для микрофлоры. Любая поврежденная кожа, а солнечный ожог — это повреждение ультрафиолетом, вызывает воспаление и нарушает защитный барьер кожи. В результате на поврежденной коже создается идеальное «поле» для активного размножения бактерий.
«Нанесение на ожог сметаны или кефира — это как постелить бактериям красную дорожку. Жирная среда способствует их росту и может вызвать инфекцию, осложнить процесс заживления», — сообщила эксперт.
Также нельзя использовать при ожоге мед, так как он содержит сахара, которые могут стимулировать рост бактерий. Для ухода за загорелой кожей подходят овсяные ванны и кокосовое масло, однако при обожженной коже их использовать нельзя.
Как отличить загар, солнечный ожог и фотостарение
- Загар — это естественная реакция кожи на ультрафиолет, когда кожа темнеет. При этом она может быть обезвоженной и сухой, но верхний слой цел и не воспален.
- Солнечный ожог — это повреждение кожи ультрафиолетом с воспалением, покраснением, отеком и болевыми ощущениями. Может быть разной степени тяжести — от легкой (1-й степени) до более серьезной (2-й степени).
- Фотостарение — долгосрочный процесс повреждения кожи ультрафиолетом, который приводит к морщинам, пигментации и снижению упругости, но это не ожог и не загар.
Солнечный ожог обычно сопровождается жаром и болью а очагах поражения, плохим сном из-за дискомфорта, покраснением и отеком кожи. Часто появляются головные боли и повышение температуры тела.
По словам дерматолога, иногда ожог проявляется не сразу. Если вы были на солнце в течение дня, особенно если принимали фотосенсибилизирующие препараты (то есть лекарства, повышающие чувствительность к ультрафиолету), симптомы могут появиться спустя несколько часов.
«Человек может выглядеть нормально и не испытывать дискомфорта на пляже, но потом столкнуться с резким ухудшением самочувствия. Появляются покраснение, отек, жар и боль. Ночью сложно уснуть из-за боли и дискомфорта», — рассказала специалист.
Через сколько проходит солнечный ожог
Длительность солнечного ожога зависит от нескольких факторов:
- Степень ожога. Чем сильнее повреждение, тем дольше болит и восстанавливается кожа.
- Фототип кожи. Светлая кожа более уязвима и хуже восстанавливается.
- Возраст. У маленьких детей и пожилых людей восстановление занимает больше времени. Иммунитет ослаблен, и кожа хуже справляется с восстановлением.
- Общее состояние здоровья. Если есть хронические болезни или сниженный иммунитет — процесс затягивается и осложняется.
В целом, организму достаточно на выздоровление нескольких дней или недель в зависимости от степени повреждения. При неправильно уходе за кожей может начаться интоксикация.
Когда нужно обязательно обратиться к врачу
- Сильное повышение температуры тела.
- Интенсивная боль, не проходящая после приема обезболивающих.
- Появление пузырей с жидкостью, которые не проходят и увеличиваются.
- Признаки инфекции — гной, сильное покраснение вокруг ожога, отек, ухудшение общего состояния.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.