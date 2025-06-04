Дерматолог рассказала о первой помощи при солнечном ожоге

Дерматолог Гришина: при солнечном ожоге нельзя мазать кожу сметаной и кефиром
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При солнечном ожоге кожу нужно охладить
При солнечном ожоге кожу нужно охладить Фото:

Солнечный ожог — это реакция кожи, которая возникает после активного воздействия ультрафиолета. Он проявляется покраснением, зудом, припухлостью и болезненностью. В беседе с корреспондентом URA.RU дерматолог, косметолог Натэла Гришина рассказала, как спасти кожу после солнечного ожога. 

Что такое солнечный ожог

Солнечный ожог возникает из-за избытка ультрафиолетового излучения, повреждающего верхние слои кожи. По сути, это тот же ожог, что и от утюга, плойки или кипятка — просто с другим источником тепла. Солнечные ожоги бывают разной степени тяжести.

  • Ожог первой степени — кожа горячая на ощупь, краснеет, появляется отек. Человек может ощущать жжение, слабость, тошноту и головокружение. Иногда поднимается температура, особенно если ожог распространяется на большой площади тела. через несколько дней кожа может начать шелушиться.
  • Ожог второй степени — появляются пузыри, боль и риск инфицирования. Ожог затрагивает более глубокий слой кожи.

«Волдыри появляются не сразу, а спустя какое-то время — через несколько часов или даже на следующий день», — уточнила дерматолог Натэла Гришина. По ее словам, это тревожный сигнал, так как пузырях скапливается серозная жидкость. Таким образом организм пытается защитить поврежденные ткани.

Такие ожоги всегда болезненны: кожа становится гиперчувствительной, любое прикосновение вызывает жжение. При неправильном уходе или самостоятельном прокалывании пузырей есть высокий риск инфицирования. По словам специалисты, может присоединиться бактериальная инфекция, а в тяжелых случаях — гнойное воспаление. Эксперт отмечает, что появление волдырей — повод обратиться к врачу. Также медицинская помощь может понадобиться, если ухудшается общее состояние. 

Что делать при легком солнечном ожоге: пошаговая инструкция

Если кожа покраснела, немного опухла и чешется — это ожог первой степени. Он хоть и выглядит не страшно, но все равно требует ухода. Для начала нужно укрыться от солнца.  «Не стойте на открытом солнце ни минуты. Зайдите в помещение, найдите тень, охладите кожу. Подойдет прохладный душ или ванна — не ледяная, а приятной температуры. Это поможет снять жар и немного уменьшить воспаление», — советует дерматолог Натэла Гришина.

Эксперт также советует охладить кожу, чтобы остановить дальнейшее термическое повреждение и снизить температуру. Сделать это можно с помощь специальных кремов. «Крема уменьшают воспаление, отечность, успокаивают кожу, ускоряют заживление. Наносить его можно пока кожа не станет нормальной», — объясняет врач.

Если ожог сопровождается зудом, жжением, бессонницей, то понадобятся:

  • Антигистаминные — особенно на ночь, чтобы можно было спокойно уснуть.
  • Обезболивающие —  снимает боль и уменьшает воспаление. 

Как ухаживать за кожей после солнечного ожога

По словам дерматолога, шелушение кожи после солнечного ожога — нормальный процесс восстановления. Однако специалист не советует сдирать руками. «Отшелушивать кожу можно только через семь-восемь дней после ожога и исключительно мягко — в душе, с помощью деликатного скраба или губки», — советует эксперт.

Также важно:

  • носить одежду из натуральных тканей — хлопок, лен;
  • избегать тесных и синтетических вещей, чтобы не раздражать кожу;
  • увлажнять кожу легкими кремами или гелями, но без жирных масел и вазелина, которые могут закупоривать поры и замедлять восстановление.

Можно ли мыться под холодным душем

Категорически не стоит обливаться ледяной водой, так как переохлаждение может ослабить иммунитет и усилить стресс для организма. «Оптимальный вариант — прохладный душ или ванна с комфортной температурой, которая помогает снизить температуру кожи и уменьшить боль», — говорит Гришина.

Сметана, кефир и другие кисломолочные продукты при солнечном ожоге

Натэла Гришина не рекомендует наносить на поврежденную ожогом кожу кисломолочные продукты. По ее словам, сметана, кефир, йогурты содержат жиры и липиды, которые являются питательной среда для микрофлоры. Любая поврежденная кожа, а солнечный ожог — это повреждение ультрафиолетом, вызывает воспаление и нарушает защитный барьер кожи. В результате на поврежденной коже создается идеальное «поле» для активного размножения бактерий.

«Нанесение на ожог сметаны или кефира — это как постелить бактериям красную дорожку. Жирная среда способствует их росту и может вызвать инфекцию, осложнить процесс заживления», — сообщила эксперт.

Также нельзя использовать при ожоге мед, так как он содержит сахара, которые могут стимулировать рост бактерий. Для ухода за загорелой кожей подходят овсяные ванны и кокосовое масло, однако при обожженной коже их использовать нельзя.

Как отличить загар, солнечный ожог и фотостарение

  • Загар — это естественная реакция кожи на ультрафиолет, когда кожа темнеет. При этом она может быть обезвоженной и сухой, но верхний слой цел и не воспален.
  • Солнечный ожог — это повреждение кожи ультрафиолетом с воспалением, покраснением, отеком и болевыми ощущениями. Может быть разной степени тяжести — от легкой (1-й степени) до более серьезной (2-й степени).
  • Фотостарение — долгосрочный процесс повреждения кожи ультрафиолетом, который приводит к морщинам, пигментации и снижению упругости, но это не ожог и не загар.

Солнечный ожог обычно сопровождается жаром и болью а очагах поражения, плохим сном из-за дискомфорта, покраснением и отеком кожи. Часто появляются головные боли и повышение температуры тела. 

По словам дерматолога, иногда ожог проявляется не сразу. Если вы были на солнце в течение дня, особенно если принимали фотосенсибилизирующие препараты (то есть лекарства, повышающие чувствительность к ультрафиолету), симптомы могут появиться спустя несколько часов.

«Человек может выглядеть нормально и не испытывать дискомфорта на пляже, но потом столкнуться с резким ухудшением самочувствия. Появляются покраснение, отек, жар и боль. Ночью сложно уснуть из-за боли и дискомфорта», — рассказала специалист.

Через сколько проходит солнечный ожог

Длительность солнечного ожога зависит от нескольких факторов:

  • Степень ожога. Чем сильнее повреждение, тем дольше болит и восстанавливается кожа.
  • Фототип кожи. Светлая кожа более уязвима и хуже восстанавливается.
  • Возраст. У маленьких детей и пожилых людей восстановление занимает больше времени. Иммунитет ослаблен, и кожа хуже справляется с восстановлением.
  • Общее состояние здоровья. Если есть хронические болезни или сниженный иммунитет — процесс затягивается и осложняется.

В целом, организму достаточно на выздоровление нескольких дней или недель в зависимости от степени повреждения. При неправильно уходе за кожей может начаться интоксикация.

Когда нужно обязательно обратиться к врачу

  • Сильное повышение температуры тела.
  • Интенсивная боль, не проходящая после приема обезболивающих.
  • Появление пузырей с жидкостью, которые не проходят и увеличиваются.
  • Признаки инфекции — гной, сильное покраснение вокруг ожога, отек, ухудшение общего состояния.

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Солнечный ожог — это реакция кожи, которая возникает после активного воздействия ультрафиолета. Он проявляется покраснением, зудом, припухлостью и болезненностью. В беседе с корреспондентом URA.RU дерматолог, косметолог Натэла Гришина рассказала, как спасти кожу после солнечного ожога.  Что такое солнечный ожог Солнечный ожог возникает из-за избытка ультрафиолетового излучения, повреждающего верхние слои кожи. По сути, это тот же ожог, что и от утюга, плойки или кипятка — просто с другим источником тепла. Солнечные ожоги бывают разной степени тяжести. «Волдыри появляются не сразу, а спустя какое-то время — через несколько часов или даже на следующий день», — уточнила дерматолог Натэла Гришина. По ее словам, это тревожный сигнал, так как пузырях скапливается серозная жидкость. Таким образом организм пытается защитить поврежденные ткани. Такие ожоги всегда болезненны: кожа становится гиперчувствительной, любое прикосновение вызывает жжение. При неправильном уходе или самостоятельном прокалывании пузырей есть высокий риск инфицирования. По словам специалисты, может присоединиться бактериальная инфекция, а в тяжелых случаях — гнойное воспаление. Эксперт отмечает, что появление волдырей — повод обратиться к врачу. Также медицинская помощь может понадобиться, если ухудшается общее состояние.  Что делать при легком солнечном ожоге: пошаговая инструкция Если кожа покраснела, немного опухла и чешется — это ожог первой степени. Он хоть и выглядит не страшно, но все равно требует ухода. Для начала нужно укрыться от солнца.  «Не стойте на открытом солнце ни минуты. Зайдите в помещение, найдите тень, охладите кожу. Подойдет прохладный душ или ванна — не ледяная, а приятной температуры. Это поможет снять жар и немного уменьшить воспаление», — советует дерматолог Натэла Гришина. Эксперт также советует охладить кожу, чтобы остановить дальнейшее термическое повреждение и снизить температуру. Сделать это можно с помощь специальных кремов. «Крема уменьшают воспаление, отечность, успокаивают кожу, ускоряют заживление. Наносить его можно пока кожа не станет нормальной», — объясняет врач. Если ожог сопровождается зудом, жжением, бессонницей, то понадобятся: Как ухаживать за кожей после солнечного ожога По словам дерматолога, шелушение кожи после солнечного ожога — нормальный процесс восстановления. Однако специалист не советует сдирать руками. «Отшелушивать кожу можно только через семь-восемь дней после ожога и исключительно мягко — в душе, с помощью деликатного скраба или губки», — советует эксперт. Также важно: Можно ли мыться под холодным душем Категорически не стоит обливаться ледяной водой, так как переохлаждение может ослабить иммунитет и усилить стресс для организма. «Оптимальный вариант — прохладный душ или ванна с комфортной температурой, которая помогает снизить температуру кожи и уменьшить боль», — говорит Гришина. Сметана, кефир и другие кисломолочные продукты при солнечном ожоге Натэла Гришина не рекомендует наносить на поврежденную ожогом кожу кисломолочные продукты. По ее словам, сметана, кефир, йогурты содержат жиры и липиды, которые являются питательной среда для микрофлоры. Любая поврежденная кожа, а солнечный ожог — это повреждение ультрафиолетом, вызывает воспаление и нарушает защитный барьер кожи. В результате на поврежденной коже создается идеальное «поле» для активного размножения бактерий. «Нанесение на ожог сметаны или кефира — это как постелить бактериям красную дорожку. Жирная среда способствует их росту и может вызвать инфекцию, осложнить процесс заживления», — сообщила эксперт. Также нельзя использовать при ожоге мед, так как он содержит сахара, которые могут стимулировать рост бактерий. Для ухода за загорелой кожей подходят овсяные ванны и кокосовое масло, однако при обожженной коже их использовать нельзя. Как отличить загар, солнечный ожог и фотостарение Солнечный ожог обычно сопровождается жаром и болью а очагах поражения, плохим сном из-за дискомфорта, покраснением и отеком кожи. Часто появляются головные боли и повышение температуры тела.  По словам дерматолога, иногда ожог проявляется не сразу. Если вы были на солнце в течение дня, особенно если принимали фотосенсибилизирующие препараты (то есть лекарства, повышающие чувствительность к ультрафиолету), симптомы могут появиться спустя несколько часов. «Человек может выглядеть нормально и не испытывать дискомфорта на пляже, но потом столкнуться с резким ухудшением самочувствия. Появляются покраснение, отек, жар и боль. Ночью сложно уснуть из-за боли и дискомфорта», — рассказала специалист. Через сколько проходит солнечный ожог Длительность солнечного ожога зависит от нескольких факторов: В целом, организму достаточно на выздоровление нескольких дней или недель в зависимости от степени повреждения. При неправильно уходе за кожей может начаться интоксикация. Когда нужно обязательно обратиться к врачу
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