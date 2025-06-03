Прокуратура Тюменской области организовала поверку в связи с отравившимися в летнем лагере «Олимпийская ребячка» детьми. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
«Сегодня, 3 июня 2025 года в средствах массовой информации опубликованы сведения о госпитализации 2-х несовершеннолетних в связи с отравлением лекарственными препаратами. Прокуратура Тюменской области поручила прокурору Тюменского района провести проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности», — отмечено в сообщении.
Прокуратура оценит действия должностных лиц. При обнаружении нарушений будет применены меры прокурорского реагирования.
Ранее в тюменском лагере двое шестиклассников решили сбежать, наглотавшись таблетками. Их в тот же день госпитализировали в больницу с отравлением. На данный момент дети выписаны из медицинского учреждения в удовлетворительном состоянии. По данным URA.RU, ребята выпили несколько таблеток антидепрессантов.
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