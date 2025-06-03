Прокуратура начала проверку из-за отравившихся в тюменском лагере школьников

Тюменская прокуратура проведет проверку из-за отравившихся детей в лагере
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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При наличии оснований будут применены меры прокурорского реагирования
При наличии оснований будут применены меры прокурорского реагирования Фото:

Прокуратура Тюменской области организовала поверку в связи с отравившимися в летнем лагере «Олимпийская ребячка» детьми. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«Сегодня, 3 июня 2025 года в средствах массовой информации опубликованы сведения о госпитализации 2-х несовершеннолетних в связи с отравлением лекарственными препаратами. Прокуратура Тюменской области поручила прокурору Тюменского района провести проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности», — отмечено в сообщении.

Прокуратура оценит действия должностных лиц. При обнаружении нарушений будет применены меры прокурорского реагирования.  

Ранее в тюменском лагере двое шестиклассников решили сбежать, наглотавшись таблетками. Их в тот же день госпитализировали в больницу с отравлением. На данный момент дети выписаны из медицинского учреждения в удовлетворительном состоянии. По данным URA.RU, ребята выпили несколько таблеток антидепрессантов.  

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Прокуратура Тюменской области организовала поверку в связи с отравившимися в летнем лагере «Олимпийская ребячка» детьми. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. «Сегодня, 3 июня 2025 года в средствах массовой информации опубликованы сведения о госпитализации 2-х несовершеннолетних в связи с отравлением лекарственными препаратами. Прокуратура Тюменской области поручила прокурору Тюменского района провести проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности», — отмечено в сообщении. Прокуратура оценит действия должностных лиц. При обнаружении нарушений будет применены меры прокурорского реагирования.   Ранее в тюменском лагере двое шестиклассников решили сбежать, наглотавшись таблетками. Их в тот же день госпитализировали в больницу с отравлением. На данный момент дети выписаны из медицинского учреждения в удовлетворительном состоянии. По данным URA.RU, ребята выпили несколько таблеток антидепрессантов.  
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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