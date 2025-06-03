Юра Борисов снимется в новом фильме в США

Российский актер Юра Борисов может сыграть соучредителя OpenAI Илью Суцкевера в новом фильме Луки Гуаданьино об увольнении и повторному приеме на работу Сэма Альтмана. Проект Amazon MGM Studios планируют снимать уже этим летом в США и Италии. Об этом сообщает американский киножурнал.
«Режиссер Лука Гуаданьино снимет для Amazon MGM документальный фильм „Искусственный интеллект“ о событиях ноября 2023 года в OpenAI, когда основателя компании Сэма Альтмана сначала уволили, а затем восстановили в должности всего за пять дней. Среди претендентов на главные роли — Эндрю Гарфилд (на роль Альтмана), Моника Барбаро (глава технологического отдела Мира Мурати) и российский актер Юра Борисов, который может сыграть соучредителя OpenAI Илью Суцкевера, инициировавшего отставку Альтмана», — пишет The Hollywood Reporter.
Проект развивается стремительно: съемки могут начаться уже этим летом в Сан-Франциско и Италии. Сценарий написал Саймон Рич, продюсируют проект создатели «Гарри Поттера» Дэвид Хейман и Джеффри Клиффорд. Это будет уже третья совместная работа Гуаданьино с Amazon MGM после «Претендентов» с Зендаей и готовящегося к выходу «После охоты» с Джулией Робертс.
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