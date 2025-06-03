Трамп сбегает от переговоров по Украине

Президент США Дональд Трамп демонстрирует все большую дистанцированность от процесса урегулирования конфликта на Украине. Об этом я сообщает телеканал ABC.
«Если раньше Трамп критиковал как Украину, так и Россию, то в последние дни он стал более отстраненным. На этот раз Рубио и другие высокопоставленные чиновники администрации Трампа играли еще меньшую роль в переговорах и возлагали еще меньшие надежды», — цитирует телеканал одного из собеседников.
По информации ABC, в Белом доме отмечают снижение активности ключевых участников переговорного процесса по украинскому конфликту. В частности, чиновники администрации США стали реже выступать с публичными заявлениями и не инициируют новых дипломатических контактов по данному вопросу.
Ранее зарубежные СМИ сообщали, что Дональд Трамп последовательно снижает заинтересованность США в поддержке Киева и отходит от антироссийской риторики, а его администрация демонстрирует стремление к уменьшению вовлеченности Вашингтона в урегулирование украинского конфликта. The New York Times отмечала, что это отражает изменение внешнеполитических приоритетов Белого дома и совпадает с заявлениями вице-президента Джей Ди Вэнса о возможности выхода США из переговорного процесса.
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