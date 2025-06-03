03 июня 2025

Трамп сбегает от переговоров по Украине

ABC: Трамп дистанцируется от урегулирования конфликта на Украине
© Служба новостей «URA.RU»
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Трамп дистанцировался от переговоров по Украине
Трамп дистанцировался от переговоров по Украине Фото:

Президент США Дональд Трамп демонстрирует все большую дистанцированность от процесса урегулирования конфликта на Украине. Об этом я сообщает телеканал ABC.

«Если раньше Трамп критиковал как Украину, так и Россию, то в последние дни он стал более отстраненным. На этот раз Рубио и другие высокопоставленные чиновники администрации Трампа играли еще меньшую роль в переговорах и возлагали еще меньшие надежды», — цитирует телеканал одного из собеседников.

По информации ABC, в Белом доме отмечают снижение активности ключевых участников переговорного процесса по украинскому конфликту. В частности, чиновники администрации США стали реже выступать с публичными заявлениями и не инициируют новых дипломатических контактов по данному вопросу.

Ранее зарубежные СМИ сообщали, что Дональд Трамп последовательно снижает заинтересованность США в поддержке Киева и отходит от антироссийской риторики, а его администрация демонстрирует стремление к уменьшению вовлеченности Вашингтона в урегулирование украинского конфликта. The New York Times отмечала, что это отражает изменение внешнеполитических приоритетов Белого дома и совпадает с заявлениями вице-президента Джей Ди Вэнса о возможности выхода США из переговорного процесса.

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Президент США Дональд Трамп демонстрирует все большую дистанцированность от процесса урегулирования конфликта на Украине. Об этом я сообщает телеканал ABC. «Если раньше Трамп критиковал как Украину, так и Россию, то в последние дни он стал более отстраненным. На этот раз Рубио и другие высокопоставленные чиновники администрации Трампа играли еще меньшую роль в переговорах и возлагали еще меньшие надежды», — цитирует телеканал одного из собеседников. По информации ABC, в Белом доме отмечают снижение активности ключевых участников переговорного процесса по украинскому конфликту. В частности, чиновники администрации США стали реже выступать с публичными заявлениями и не инициируют новых дипломатических контактов по данному вопросу. Ранее зарубежные СМИ сообщали, что Дональд Трамп последовательно снижает заинтересованность США в поддержке Киева и отходит от антироссийской риторики, а его администрация демонстрирует стремление к уменьшению вовлеченности Вашингтона в урегулирование украинского конфликта. The New York Times отмечала, что это отражает изменение внешнеполитических приоритетов Белого дома и совпадает с заявлениями вице-президента Джей Ди Вэнса о возможности выхода США из переговорного процесса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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