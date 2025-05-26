26 мая 2025

NYT: Трамп демонстрирует намерение дистанцироваться от конфликта на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
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Президент США фактически отстраняется от украинского конфликта
Президент США фактически отстраняется от украинского конфликта Фото:

Президент США Дональд Трамп проявляет все меньше заинтересованности в участии Вашингтона в украинском конфликте. Его позиция все чаще воспринимается как стремление снизить вовлеченность США в поддержку Киева. Об этом сообщают зарубежные СМИ. 

«Президент США фактически отстраняется от украинского конфликта, что отражает более широкое изменение внешнеполитических приоритетов его администрации. Это также перекликается с позицией вице-президента Джей Ди Вэнса, который ранее прямо заявил, что Соединенные Штаты „более чем открыты для того, чтобы выйти“ из процесса урегулирования», — пишет The New York Times. Издание отмечает, что Трамп также «отступает от обязательств» по присоединению к антироссийским санкциям, что может свидетельствовать о его нежелании усиливать давление на Москву.

Ранее окружение Трампа уже выражало нейтральную позицию по украинскому конфликту, отказываясь поддерживать антироссийскую риторику Европы и выражая недовольство действиями обеих сторон. По данным Financial Times, в администрации Трампа сохраняются разногласия относительно дальнейшей политики, однако большинство склоняется к поиску дипломатических решений. Ранее Трамп также критиковал как Москву, так и Киев за чрезмерные требования и неспособность договариваться.

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Президент США Дональд Трамп проявляет все меньше заинтересованности в участии Вашингтона в украинском конфликте. Его позиция все чаще воспринимается как стремление снизить вовлеченность США в поддержку Киева. Об этом сообщают зарубежные СМИ.  «Президент США фактически отстраняется от украинского конфликта, что отражает более широкое изменение внешнеполитических приоритетов его администрации. Это также перекликается с позицией вице-президента Джей Ди Вэнса, который ранее прямо заявил, что Соединенные Штаты „более чем открыты для того, чтобы выйти“ из процесса урегулирования», — пишет The New York Times. Издание отмечает, что Трамп также «отступает от обязательств» по присоединению к антироссийским санкциям, что может свидетельствовать о его нежелании усиливать давление на Москву. Ранее окружение Трампа уже выражало нейтральную позицию по украинскому конфликту, отказываясь поддерживать антироссийскую риторику Европы и выражая недовольство действиями обеих сторон. По данным Financial Times, в администрации Трампа сохраняются разногласия относительно дальнейшей политики, однако большинство склоняется к поиску дипломатических решений. Ранее Трамп также критиковал как Москву, так и Киев за чрезмерные требования и неспособность договариваться.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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