NYT: Трамп демонстрирует намерение дистанцироваться от конфликта на Украине

Президент США фактически отстраняется от украинского конфликта Фото: Official White House / Joyce N. Boghosian Президент США Дональд Трамп проявляет все меньше заинтересованности в участии Вашингтона в украинском конфликте. Его позиция все чаще воспринимается как стремление снизить вовлеченность США в поддержку Киева. Об этом сообщают зарубежные СМИ. «Президент США фактически отстраняется от украинского конфликта, что отражает более широкое изменение внешнеполитических приоритетов его администрации. Это также перекликается с позицией вице-президента Джей Ди Вэнса, который ранее прямо заявил, что Соединенные Штаты „более чем открыты для того, чтобы выйти" из процесса урегулирования», — пишет The New York Times. Издание отмечает, что Трамп также «отступает от обязательств» по присоединению к антироссийским санкциям, что может свидетельствовать о его нежелании усиливать давление на Москву. Ранее окружение Трампа уже выражало нейтральную позицию по украинскому конфликту, отказываясь поддерживать антироссийскую риторику Европы и выражая недовольство действиями обеих сторон. По данным Financial Times, в администрации Трампа сохраняются разногласия относительно дальнейшей политики, однако большинство склоняется к поиску дипломатических решений. Ранее Трамп также критиковал как Москву, так и Киев за чрезмерные требования и неспособность договариваться.

