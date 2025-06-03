03 июня 2025

В МИД РФ объяснили, зачем Киев устраивает теракты в России

МИД: киевские теракты направлены на прекращение переговоров с РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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Украина пытается сорвать переговоры с Россией
Украина пытается сорвать переговоры с Россией Фото:

Киевские власти, организовавшие серию терактов на территории России, вынуждают Москву прекратить переговоры о мирном урегулировании конфликта. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

«Главная цель терактов, организованных Киевом, — вынудить Россию прекратить переговоры. Потому что переговоры для Зеленского и его окружения — подобно смерти», — заявил Родион Мирошник «Известиям». Он подчеркнул, что атаки и диверсии на российской территории стали инструментом давления со стороны Киева.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что целью переговоров с Украиной является устранение причин конфликта и обеспечение интересов России, при этом отмечая влияние внешних кураторов на действия Киева. Посол Родион Мирошник также заявлял, что заявления украинских властей о готовности к прекращению огня направлены на получение времени для перевооружения.

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Киевские власти, организовавшие серию терактов на территории России, вынуждают Москву прекратить переговоры о мирном урегулировании конфликта. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник. «Главная цель терактов, организованных Киевом, — вынудить Россию прекратить переговоры. Потому что переговоры для Зеленского и его окружения — подобно смерти», — заявил Родион Мирошник «Известиям». Он подчеркнул, что атаки и диверсии на российской территории стали инструментом давления со стороны Киева. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что целью переговоров с Украиной является устранение причин конфликта и обеспечение интересов России, при этом отмечая влияние внешних кураторов на действия Киева. Посол Родион Мирошник также заявлял, что заявления украинских властей о готовности к прекращению огня направлены на получение времени для перевооружения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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